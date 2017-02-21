Candan: "Lefke'nin ilçe olmasının gerekleri ne kadar yerine getirildi"

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ise, Lefke’nin ilçe olmasıyla ilgili konuşma yaptı.

Güzelyurt Hastanesi’nin mecliste bir kez daha gündem olduğunu anımsatarak, bu uzun sürecin ihale aşamasına gelmesi için tüm partilerin çalışması olduğunu söyleyen Candan, tüm sorunlara rağmen bugün temeli atma aşamasına gelen hastanenin hukuki sorun yaşamamasını ve Güzelyurt halkının yeniden hayal kırıklığına uğramamasını temenni etti.

Candan, Lefke’nin hak ettiği ilçe noktasına nihayet geldiğini ifade ederek, Lefke’ye kaymakam atanmasının da sevindirici olduğunu söyledi. Candan, Lefke’de var olan gümrük, sosyal sigorta gibi, işlevsiz kurumların da kısa sürede işlevsellik kazanmasını ve vatandaşların ilçe olma avantajını kullanabilmesini istedi.

Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin ne kadarının yerine getirildiğiyle ilgili sorular soran Candan, hükümetin bu konudaki sorularına cevap vermesini talep etti.

Candan, Güzelyurt-Lefke yolunun ne zaman tamamlanacağını sorarak konuşmasını tamamladı.