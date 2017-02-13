Canlı yayında istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Stadın protokol tribünü çıkışında gerçekleşen olayda, sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki beyaz kağıt mendilleri sallayarak yönetimi istifaya çağırdı. Birkaç taraftar ellerindeki mendilleri Cengiz Özyalçın'na doğru attı.

Bu arada bir taraftar, "Beden eğitimi hocasını getirip başımıza teknik direktör yaptınız." diyerek, tepkisini dile getirdi.

Cengiz Özyalçın, taraftarın protestosunun ardından basın mensuplarına, "Zor maçlardan sonra sizlerle beraber olmak ve maçı anlatmak herhalde benim şansım. Bu akşam böyle bir olayla karşılaştığım için sizlerle özür diliyorum. Bu, taraftarın psikolojik durumudur." dedi.

Kaynak: AA