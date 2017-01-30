Çaresiz babanın feryadı

Devletin Zehra'nın tedavi masraflarının üçte 2'sini karşıladığını söyleyen Baba Gül, “Ameliyat sonrasında her ay 10 tane iğne vurulması gerekiyor. Vurulmazsa ya felç ya da kör olacak. İğnelerin bir tanesinin fiyatı ise bin 700 lira. Masraf için yardım bekliyorum” dedi.

Yurt Gazetesi’nin haberine göre Ankara'da bir temizlik şirketinde asgari ücretle çalışırken askere giden Güven Gül, 1 yaşında olan ve beyin tümörü hastalığına yakalanan kızı Zehra Gül'ün tedavi masrafları için acil yardım istiyor. 8 aylıkken beyin tümörü hastalığına yakalanan, devletin ve bir hayırsever avukatın yardımıyla ameliyat edilen Zehra Gül'ün tedavi masraflarının geri kalanı için çaresiz kalan Güven Gül, yardım bekliyor.

Tedavi masraflarının 3'te 2'sinin karşılandığını belirten baba Gül, “Kızımın ameliyat sonrası tedavi için her ay 10 tane iğne olması gerekiyor. İğnelerin tanesi bin 700 lira Vurulmazsa ya felç ya da kör olacak. Eşim de göğüs kanseri. ” dedi.

Beyindeki tümörün ameliyatla alındığını ancak ameliyat sonrası tedavi için parasının olmadığını belirten Gül, kız kardeşinin de beyin tümöründen hayatını kaybettiğini söyledi. Gül, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“1999 depreminde kız kardeşimi ve babaannemi göçük altında kaybettim. Daha sonra erkek kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Diğer kız kardeşimi de beyin tümöründen kaybettim. Evlendim, 1 kızım oldu. Sürekli ağladığı için doktora götürdük. Doktorlar beyninde ur olduğunu söyledi. Tüm sevdiklerimi bir bir kaybettim. Durumumuz da yok. Yurtdışından getirecekleri beyin cihazına gücümüz yetmedi. Lütfen biri yardım etsin. Telefon numaram: 0 539 214 90 23”