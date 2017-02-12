Çarşıda ‘sevgili’ bereketi

Nadire Bahadi

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı.

Ülkemizde de büyük ilgi gören sevgililer günü için esnaf tüm hazırlıklarını tamamlarken, güne özel birçok kampanya düzenlendi.

Vitrinler aşkı simgeleyen renk kırmızıya büründü, kalp süslemeler ve “seni seviyorum” yazılı peluş oyuncaklar vitrinlerde ilgi odağı oldu.

Vatandaş küçükte olsa sevgililere ayrılmış özel günde eli boş kalmasın diye hediye alma telaşına düştü.

Özel günde sevgilisini ve eşini mutlu etmek isteyenler en çok çiçekçi, kuyumcu ve hediyelik eşya dükkanlarını doldurdu.

Güzel bir akşam yemeği için restoranlarda yerler ayrıldı, sevgiliye hazırlanan özel sürprizler için Salı gününe siparişler verildi.

Kimi sevgilileri ve yakın arkadaşları ile birlikte gidilecek bir eğlence mekanı veya restoranda keyifli bir gece geçirmek için hazırlanırken, hayatının aşkına evlenme teklifinde bulunmak isteyenler de 14 Şubat Sevgililer Günü’nü fırsat bilerek sürpriz teklif hazırlıklarını tamamladı.

En çok kırmızı gül ve orkide tercih ediliyor

Sevgililer gününün tek vazgeçilmezi ise çiçekler.

Hediyesini çiçekle taçlandırmak isteyen de hediye alamayan da çiçekçilerin yolunu tuttu bile. Sevgililer günü için tüm hazırlıklarını tamamlayan çiçekçiler, Salı günü için özel siparişler almaya devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçek satışlarında büyük oranda artış olduğunu belirten çiçekçiler, en çok kırmızı gül ve orkidenin tercih edildiğini söyledi.

Çiçekçiler her bütçeye uygun aranjman ve özel tasarımlar hazırlarken, tek gülün fiyatı 10 TL’den satışa sunuldu.

Kırmızı gül haricindeki farklı renklerdeki güllerin fiyatı ise tanesi 15 ile 20 TL arası değişiyor. Sevgililer gününde tercih edilen bir başka çiçek türü olan orkideler ise 75 TL den satışa sunuldu. Özel tasarım ile güzelliğine güzellik katılan orkidelerin fiyatları 75 ile 250 TL arası değişiyor.

Evlilik teklifleri tek taş satışlarını artırdı

Sevgililer gününde tercih edilen bir başka hediye türü ise altın.

Kuyumcular sevgililer günü öncesinde satışlardan memnun olduğunu dile getirirken, yarın işlerin artacağı düşüncesinde.

Sevgililer gününü evlenme teklifi ile özel kılmak isteyen erkeklerin tercihi bu yıl da tek taş yüzük oldu.

Tek taşın yanı sıra bütçesine göre hediye seçimi yapan vatandaş, ince ve zarif görünümlü kolye ve bilekliklere de yoğun ilgi gösteriyor.

Kuyumcularda bazı markalar sevgililer gününe özel tasarımları satışa sunarken, bazı kuyumcular ise sevgililer gününe özel kampanyalar düzenleyerek kampanyalarını güne özel süsledikleri vitrinlerinde duyurdu.

Pahalılık işleri etkiledi

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Ercan Küçük sevgililer günü dolayısı ile rezervasyonlar Cumartesi ve Salı günlerine yayıldığını açıkladı.

Vatandaş kutlamalara dün akşamdan başladı.

14 Şubat’ın hafta ortasına denk gelmesi nedeni ile pek çok vatandaşın restoranlardaki rezervasyonlarını dün akşam için yaptırdığını ve restoranlarda memnun edici bir doluluk oranı olduğunu söyleyen Küçük, Salı akşamı doluluk oranının yüzde 50 civarlarında olduğunu söyledi. Küçük, ekonomi ve piyasadaki pahalılığın vatandaşın belini büktüğünü ifade eden Küçük restoran işletmelerinin de olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Sevgililer günü hazırlıkları memnun etti

Vatandaşın sevgililer günü kutlamaları için kılık kıyafet hazırlıkları da esnafın yüzünü güldürdü. Sevgiliye alınan hediyelerin yanında vatandaş sevgililer günü kapsamında yapılan planlar için kendi ihtiyaçlarını da tamamlama derdine düştü.

Günü özel kılmak isteyenler için de aşkın rengi kırmızı iç çamaşırları vitrinlerde alıcılarına sunuldu.

GSM operatöründen de sevgiliye kıyak

Ülkedeki GSM operatörlerinden Turkcell’de sevgililer günü dolayısı ile sevgililere özel kampanyalar düzenledi. Turkcell 1-14 Şubat arası düzenlediği kampanyada 2 adet GM 5 model cep telefonunu kullanıcılarına özel 999 TL’ye satışa sunarken, ayrıca telefon kampanasından yararlananlar için 5 GB internet fırsatı sundu. Turkcell’in bir başka kampanyası “aşkını tazele” ise oldukça ilgi gördü. Şirket düzenlediği kampanya ile kullanıcılarına Paris tatili fırsatı sunuyor.

Esnaf ne dedi?

Derya Alp: Sevgililer gününün indirimlere denk gelmesi ile çarşıya hareketlilik geldi. Özel günler vatandaşa coşku katarken esnaf işleri içinde hareketliliğe yol açıyor. Alışveriş her zaman vardır ancak özel günler değer göstermek için teşvik ediyor. Gençlerin yanı sıra artık orta yaşlı insanlarımız da sevgililer gününü kutlamaya adapte oldu.

Gökmen Nergiz: Piyasadaki pahalılık ve ekonomik sıkıntı geçmiş yıllara oranla işleri olumsuz etkilese de satışlar iyi gidiyor. Sevgililer gününde en çok tek taş yüzükler tercih edilirken bunun yanında kolye, bileklik küpe gibi takılara da yoğun ilgi var. Vatandaş bütçesine uygun olanı almayı tercih ediyor.

Tahir Kul: İndirimlerimiz devam ediyor, sevgililer gününe denk gelmesi ile hem halk hem de bizler oldukça memnunuz. Bayanlar da erkekler de hediye olarak ayakkabı almaya ilgi gösteriyor. Özel günler çarşıya hareketlilik getiriyor.

Mehmet Ali Kadıoğlu: Geçmiş yıllara oranla işlerde hayli düşüş yaşansa da çarşıda sevgililer günü dolayısı ile bir hareketlilik var. Bu gün ve yarın işlerin daha da artmasını ümit ediyoruz.

Ferdican Türksever: Vatandaşta özel günlerde çiçek fiyatlarında artış olduğu algısı yaratılsa da sevgililer gününde en çok tercih edilen kırmızı gülü yaklaşık 5 yıldan bu yana 10 TL’den satışa sunuyoruz. Sevgililer günü öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık, güne özel siparişlerimizi almaya devam ediyor. Gerek orkide gerekse güllere vatandaşın ilgisi oldukça yoğun bu da bizi mutlu ediyor.