Çarşıya da faydası dokunacak

Eniz Orakcıoğlu

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, 16 Şubat’tan itibaren değişecek olan Kamuda yeni mesai saatlerini Yeni Bakış’a değerlendirdi. Pazartesiden Perşembe’ye 08.00-17.00, Cuma günleri ise 16.00’ya kadar olacak olan mesai saatlerinin haftalık çalışma saatinde değişiklik yaratmayacağına işaret eden Dilek, her gün 12.30-13.30 arasındaki öğle arasının da özel sektöre fayda olarak döneceğini söyledi.

“Mesai saati yine 39 saat olarak kaldı”

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, geçtiğimiz sefer mesai saatlerinin değişmesinin üyeler tarafından tepki ile karşılandığının altını çizerek, “Daha sonrasında sistem yerine oturmuştu. Yeni yapılan mesai düzenlemesinde de çalışma saatlerinde yine bir değişiklik olmamıştır. Sonuç olarak 39 saatlik çalışma yine 39 saat olarak kaldı” şeklinde konuştu.

“Mesai saatleri özel sektöre de yarayacak”

Çalışma saatlerinin bir denge ve düzene girmesi gerektiğini vurgulayan Dilek, “2-3 ayda bir düzenleme yapılması da doğru değildir. Çalışma saatleri bir sisteme oturtularak aynı sistemde devam etmesi gerekmektedir. Şu andaki mesai saatlerinin değişmesi ile 1 saatlik öğle arası da özel sektöre fayda ve katkı olarak yansıyacaktır. Artık memur öğle arası yemeğini yemek için dışarı çıkacak, belki öğle arası kahvesini dışarda içmek isteyecek, alışverişini yapabilecek, böylelikle restoran, kafe, esnaf, market ve daha birçok yer bu durumdan faydalanacak. Kısacası bunların olumlu yansımaları da özel sektöre fayda olarak dönecek. Bunun yanında daha önceden saatlerce yerinden kalkmadan çalışan memurda aynı yerde oturduk sonra verim olarak da düşer, şimdi yeni sistemle öğle bir nefes alma molası olacak ve verim de artacak” dedi.