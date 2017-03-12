Çavuşoğlu: "Bu Viyana Sözleşmesi'nin tamamen ihlalidir"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maslahatgüzarım ve bakanım kendi başkonsolosluğumuza alınmadı.

Ayrıca içerideki başkonsolosumuz da dışarıya çıkamadı. Dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Bu Viyana Sözleşmesi'nin tamamen ihlalidir. Ayrıca yapılan uygulama bir ırkçılıktır. Bir yabancı düşmanlığıdır, İslam karşıtlığıdır, demokrasiye aykırıdır, özgürlüklere aykırıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın Metz şehrinde Türk halkıyla yapacağı buluşma toplantısı öncesinde basın mensuplarının Hollanda ile yaşanan krize ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun dün yaşanan gelişmeler hakkındaki sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Sizler de gördünüz, gerçekten Hollanda kadın bir bakanımızın önce yolunu kesti. Tam konsolosluğumuza girerken bloke etti." diye konuştu.

Viyana Sözleşmesi'nin açıklığına ve konsolosluğun Türk toprakları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maslahatgüzarım ve bakanım kendi başkonsolosluğumuza alınmadı. Ayrıca içerideki başkonsolosumuz da dışarıya çıkamadı. Dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Bu Viyana Sözleşmesi'nin tamamen ihlalidir. Ayrıca yapılan uygulama bir ırkçılıktır. Bir yabancı düşmanlığıdır, İslam karşıtlığıdır, demokrasiye aykırıdır, özgürlüklere aykırıdır."

Çavuşoğlu, barışçıl gösteri yapan insanların üzerine köpeklerin gönderildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hani toplantı özgürlüğü, hani barışçıl protesto, hani özgürlükler. Fotoğrafları var. Biraz sonra Twitter'dan da yayınlayacağım. Köpeklere ısırttılar bizim vatandaşlarımızı. Ne diyorlar? 'Türkler gelebilir ama Türk vatandaşlarıyla, Türklerle buluşamaz.' Bizim Türkler, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, Hollanda'nın esiri mi? Rehin mi verdik biz onları onlara? Onlar gittiler zamanında, kendi tercihleri, Hollanda ve Avrupa ekonomisinin kalkınmasına katkı sağladılar. Şimdi (onların) Türkiye ile bağlarını koparmaya çalışıyorlar. Tam işte asimilasyon politikası Hollanda'nın yaptığı Wilders da bunu istiyor. 'Müslümanların sayısını azaltacağım' diyor. Yani, zamanında Nazilerin yaptığı gibi 'yakıcam, yıkıcam, öldürücem' diyor. Şu andaki hükümet de Wilders'ın uyguladığı politikaların aynısını uyguluyor. Daha da ileri gidiyor. 'Hatta bu anlamda Wilders'tan daha iyiyim, o yüzden lütfen seçimlerde bana oy verin.' diyor. Böyle bir zavallılık var Hollanda'da maalesef."

Çavuşoğlu, daha sonra Türk vatandaşlarının polis köpeklerinin saldırısına uğradığı anları ve yaralarını gösteren fotoğrafları paylaştı Twitter'dan paylaştı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'in Hollanda’nın diplomatik skandala neden olan uygulamalarını öven ifadelerini anımsatan Çavuşoğlu, mesajında Türkçe ve İngilizce "Wilders’in Köpekleri" ifadesini kullandı.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da Türk Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

TC Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.