Çavuşoğlu bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek…

Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere KKTC yetkilileriyle temaslarda bulunacağı belirtildi…

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’den ayrılacak…