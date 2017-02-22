Çavuşoğlu: "CHP, Anastasiadis gibi her şeye 'Hayır' diyor"

Kuzey Kıbrıs'ta katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum için 'evet' diyenlerin 'linç edildiğini' ileri sürdü. Çavuşoğlu, "CHP, Rum lider Nikos Anastasiadis gibi her şeye 'Hayır' diyor" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'ta resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Lefkoşa'da düzenlenen 'vatandaş toplantısına' katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının adil, kalıcı, siyasi eşitliğe dayalı ve iki kesimliliğe dayalı bir çözüme 'Evet' dediğini belirterek, Rum tarafında da aynı samimiyeti görmek istediklerini vurguladı.

Rum tarafının, Enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) referandumunu okullarda kutlanmasına ilişkin kararı meclisinden geçirdikten sonra gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermiş olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’yi yalnız bırakmayacaktır. Her zaman yanında olacaktır. Gerekli adımları da her zaman atacak güce sahiptir" dedi.

'EVET DİYEN HERKES LİNÇ EDİLİYOR'

Referanduma 'Hayır' diyen herkesin istediği gibi kampanya yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Evet' diyen herkesin ise linç edildiğini söyledi. Yeni bir anayasa oluştururken çok çaba sarf ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, CHP’nin Rum lider Nikos Anastasiadis gibi her şeye 'Hayır' değini kaydetti.

FETÖ ve PKK'nın referandumda 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü güçlü Türkiye'yi bölemeyeceklerini biliyor o hainler. Türkiye güçlendiği zaman onlara yer yok. Güçlü Türkiye'nin onları inlerinde dahi temizlemeye başladığını biliyorlar. Temizleyeceğiz onları da. Türkiye'ye göz dikenlerin gözünü oyacağız. Güçlü Türkiye'yi istemeyen herkes 'Hayır' diyor" şeklinde konuştu.