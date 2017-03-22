Çavuşoğlu: "Devam eden görüşmeler 'son fırsat'"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da Ulusal Basın Kulübünde Turkish Heritage Organization tarafından düzenlenen “Türk-Amerikan Stratejik İşbirliği: Geleceğe Bakmak” başlıklı panelde yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna da değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda pek çok fırsatın kaçırıldığını ve Şubat 2014’te başlayan görüşmeler kapsamında Rum tarafının Türkiye’nin istediklerini dikkate almadığından görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

Rum tarafının halen Kıbrıs’ı birleştirme hayallerinin bulunduğunu ve Kıbrıs Türkleri’nin adanın gerçek sahipleri olduğunu kabul etmediğini kaydeden Çavuşoğlu, devam eden görüşmeleri “son fırsat” diye nitelendirdi.

Çavuşoğlu, elde edilen fırsatın bu sefer kaçırılmaması konusunda Rum tarafının üzerine düşeni yapmasını umduğunu bildirdi.