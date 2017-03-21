Çavuşoğlu, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla 1994 yılından bu yana her yıl 22 Mart'ın Uluslararası Dünya Su Günü olarak kutlandığını anımsatan Çavuşoğlu, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesi nedeniyle suyun her geçen gün dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamayacak boyutlara ulaştığını ifade etti.

Çavuşoğlu açıklamasında, "her yıl temiz sularla ilgili farklı bir perspektifin ön plana çıkarıldığı" Dünya Su Günü’nün bu yıl “Su ve Atıksu” teması ile kutlanmakta olduğunu belirtti.

Su sıkıntısının en fazla hissedildiği coğrafyalardan biri olan KKTC’de hayata geçirilen “KKTC Su Temin Projesi”nin önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Dünyada giderek azalan su kaynaklarına karşın, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den adaya ulaşan su içme ve kullanım suyu sonrasında, suyun tarımsal amaçlı kullanılması için gereken projeler de hızla yapılmaktadır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın son KKTC ziyaretinde "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında suyun tarımda kullanılması yönünde proje yapıldığı yönündeki açıklamasına da atıfta bulundu.

Yıldırım’ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘KKTC'ye su projesini başlatın’ dedi ve şimdiye kadar 1 milyar 600 milyon harcadık. Bütün belediyelere içme suyu veriliyor, bütün musluklardan Antalya'nın çok güzel, berrak suları akıyor. Bu suların tarım alanında kullanılmasında proje yapıyoruz” şeklinde açıklamaları olduğuna değinen Çavuşoğlu, tarımda kullanılacak su ile tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve rekabet edebilir ürünlerin yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı, Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalıştayı düzenleyerek, Tarım Master Planı’na temel teşkil edecek verilerin toplandığını ve ülke için ihtiyaç duyulan Tarım Master Planı’nın hızla hazırlandığını belirtti.

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN GIDA GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI GELECEK HAFTA...

Çavuşoğlu, 28-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek Bitkisel Ürünlerin Gıda Güvenliği Çalıştayı ile üreticinin gelir ve refah seviyesini artırmayı, tüketiciye de güvenli gıda ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, KKTC’nin tarım alanına yön verecek olan Tarımsal Master Planı’nın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını da açıkladı.