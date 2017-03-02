Çavuşoğlu: "Eğer YPG Münbiç'ten çekilmezse vururuz!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "YPG, (Menbiç) buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'EL BAB BİTTİKTEN SONRA MENBİÇ'E DOĞRU GİDECEĞİZ'

Temizlik yapılıyor, el yapımı patlayıcılar dahil veya gizlenen DAEŞ teröristlerinin temizliği yapılıyor. Bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacı Menbiç'in tamamen temizlenmesi ve orada yaşayan insanlara teslim edilmes.i ABD ile Menbiç operasyonu konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Esasen bizim Fırat Kalkanı'nın başlattığımız noktadan başlayalım dedik. Cerablus'tan aşağıya doğru fakat Menbiç Operasyonu'nun çok acil olduğunu söyleyerek ABD yanlış gruplarla burada operasyon yaptı. Bize net bir şekilde bir söz vermişti. Sayın Obama, Genel Kurmay Başkanı olarak. Operasyon bittiği gün YPG'li unsurlar Fırat'ın doğusuna tekrar geçecekti. 1 yıldan fazla bir süre oldu maalesef bu gerçekleşmedi. Bizim de tezimiz maalesef yine doğru çıktı. Ama bu bizim tercih ettiğimiz haklılık değil. El Bab bittikten sonra Menbiç'e doğru gideceğiz.

'MENBİÇ OPERASYONU DAHA BAŞLAMADI'

Operasyon henüz başlamadı. Arazide ufak tefek taciz atışları vardır, yoktur. Onlar şey değil, ama bizim askerlerimizin planladığı yerel güçlerle başlayacağımız Menbiç'e doğru operasyonumuz henüz başlamadı. ABD askerlerinin özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Esasen diğer YPG'lilerin olduğu bölgeler dede olduklarını biliyoruz. ABD'den de yeni yönetimden talebimiz budur. Bir an önce YPG'nin Menbiç'i terketmesidir. Hatta ABD ile ortak gönderdiğimiz heyetin raporunda da var. Menbiçliler de zaten kendisinden başka kimsenin burada kalmasını istemiyor. Doğru olanda budur. Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik.

'ABD'NİN BU YANLIŞTAN DÖNMESİ GEREKİYOR'

Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz. Bazı askerlerden tabii farklı açıklamalar oluyor. ABD'li askerler YPG ile PKK'nın hiç bir farkının omadığını da söylemişlerdi. Bizi hedef alan bir terör örgütüyle müttefikimiz ABD'nin işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin dönmesi gerekiyor.

'CEPHEDEKİ KÖYLERİN SURİYE ORDUSUNA VERİLDİĞİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Rejim güçleri doğuya doğru yöneldi, Rusya ile bir anlaşmaya vardık ve El Bab etrafında rejim ile ılımlı muhalefetin karşı karşıya kalmaması konusunda uzlaştık. Bir taraf kuzeye diğeri güneye geçmeyecek, amaç DEAŞ'a karşı ortak mücadele etmek. Rejim ve başka güçlerin birbiriyle karşı karşıya gelmesini önlemek için, ateşkes güçlendirilmeli ve siyasi süreç ilerlemeli. (Türkiye destekli muhaliflerle olan cephedeki köylerin Suriye ordusuna verilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldığı) gibi haberler çıkıyor, bunlar doğru değil. Biz ABD ve Rusya'yla her gün görüşüyoruz. Rakka operasyonu dahil burada neler yapılacağını görüşüyoruz. 10 Mart'ta biliyorsunuz Rusya'ya gidiyoruz. Lavrov'la süreci koordine ediyoruz.

Peşmerge'ye Suriye'de görev verilecek anlayışı doğru değildir. Önümüzdeki süreçte DEAŞ'a karşı işbirliğimiz devam edecek.

'PKK'YA KARŞI IRAK'TAKİ EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKİMİZ BARZANİ'DİR'

Çavuşoğlu, gazetecilerin "Barzani'nin gelişi ile birlikte bayrak krizi patlak verdi. Özellikle referandum ortağı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli'nin son açıklamaları da çok sertti. O sözde bayrak asılmışsa Türk Bayrağı inmiştir dedi. Biz mi Barzani mi tercih ediliyor şeklinde? " sorusuna da şu yanıtı verdi: