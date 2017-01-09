Lefkoşa3 °C
  • Günde 8’den fazla tuvalete gidiyorsanız dikkat!
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!
  • Madison Beer yine büyüledi
  • Barış Gücü, foto muhabirlerine Yeşil Hat’tı gezdirdi
  • Tek göreviniz Instagram'a üç fotoğraf yüklemek
  • Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestaneye farklı dokunuşlar
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”

Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinden hangi sonuç çıkarsa çıksın Kıbrıs Türkü’nü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz”dedi.

A+A-

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinden hangi sonuç çıkarsa çıksın Kıbrıs Türkü’nü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz”dedi.

Çavuşoğlu, AB’nin Kıbrıs meselesinde müzakere sürecini menfi şekilde etkilediğini vurguladı.Taraflardan birinin kalıcı çözüm sağlanmadan AB üyesi yapılmasının Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözümsüz kalmasının sebeplerinden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “12 Ocak’ta yapılacak Cenevre Konferansı’nda yapıcı irademizi ve tutumumuzu sürdüreceğiz. Aynı yaklaşımı elbette diğer taraflardan da bekliyoruz. Bugün dünyanın birçok yerinde kan dökülmeye devam ederken Kıbrıs’ta huzurun hakim olmasının nedeni ise Türkiye’nin sağladığı etkin garantidir. Bu garantiden vazgeçilemez.”dedi.

Çavuşoğlu, Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın biz Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz.”dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.