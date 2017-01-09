Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak iradeye sahibiz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinden hangi sonuç çıkarsa çıksın Kıbrıs Türkü’nü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz”dedi.

Çavuşoğlu, AB’nin Kıbrıs meselesinde müzakere sürecini menfi şekilde etkilediğini vurguladı.Taraflardan birinin kalıcı çözüm sağlanmadan AB üyesi yapılmasının Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözümsüz kalmasının sebeplerinden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “12 Ocak’ta yapılacak Cenevre Konferansı’nda yapıcı irademizi ve tutumumuzu sürdüreceğiz. Aynı yaklaşımı elbette diğer taraflardan da bekliyoruz. Bugün dünyanın birçok yerinde kan dökülmeye devam ederken Kıbrıs’ta huzurun hakim olmasının nedeni ise Türkiye’nin sağladığı etkin garantidir. Bu garantiden vazgeçilemez.”dedi.

Çavuşoğlu, Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın biz Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz.”dedi.