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  3. Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini yineledi
Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini yineledi

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini yineledi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

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Toplantıda Kıbrıs konusuna da değinen Çavuşoğlu; Türkiye’nin Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak için samimi gayret sarf ettiğini belirtti.

Rum Kesimi’nde seçim ortamına girildiğine işaret eden Çavuşoğlu; ‘daha önce kabul etmelerine rağmen şimdi siyasi eşitliği inkar etmelerinin müzakereleri aksattığını’ söyledi.

Beşli Konferans’ın toplanması için o nedenle ısrar ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Umarım tekrar bu hatalardan dönülür ve iki taraf da samimiyetini ortaya koyar. Biz de süreci destekleriz, Kıbrıs’ta da bir çözüm olur’ diye konuştu.

‘Bölgede birçok sorun ve dondurulmuş ihtilaflar’ bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu; ‘Dondurulmuş ihtilafların kısa sürede çözümü konusunda umut yok. Bir tek umut Kıbrıs’ta var. Kıbrıs sorunu çözülürse esasen diğer dondurulmuş ihtilafların çözümüne de katkı sağlar diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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