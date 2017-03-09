Çavuşoğlu: “KKTC’de organik üretimin önünü açma çalışma yapılıyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’de organik üretimin önünü açma, organik ürün satışını artırma hedefiyle çalışma yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, ülkede üretilmeyen her çeşit organik ürünün ithaline izin vereceklerini de kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Nazım Çavuşoğlu, KKTC’de organik tarımının geliştirilmesi ve organik ürün çeşitliliğinin artırılması için İstanbul’da temas ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda, City Farm yetkilileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, organik üretim ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Bakanlık olarak organik tarımı desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Nazım Çavuşoğlu, bu alana katkı koyacak herkese destek olmaya çalışacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Organik marketlere veya marketlerde bazı reyonların organik ürün satış yapan noktalar oluşturulmasına daha çok ihtiyacımız vardır. KKTC’de organik üretimin gelişebilmesi için organik kültürünü ve satışını artırmalıyız” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, ülkede üretilmeyen her çeşit organik ürünün ithaline izin vereceklerini de söyledi.

Ülkede organik tavuk ve yumurta üretiminin önünü açacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, market raflarında ve organik satış gerçekleştiren yerlerde 208 çeşit organik ürünün yer alması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, Lefkoşa ve Girne’de organik ürün satış yerleri olduğunu ifade ederek, bu yerlerin Gazimağusa’da da açılması yönünde her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, organik süt ve ekmek üretimine kısa sürede geçilebileceğini de açıkladı.

Verilen bilgiye göre, İstanbul temaslarında Bakana İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile KKTC’de organik ürün satışı yapan yetkililer de eşlik etti.

Çavusoğlu ve beraberindeki heyetin bu akşam adaya dönmesi bekleniyor.