Çavuşoğlu: "Laleler adam edememiş"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bugün Rotterdam'a gidiyorum. Ziyaret nedeniyle tansiyon artarsa artsın. Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse yaptırımımız çok ağır olur. " dedi. Açıklamanın ardından Hollanda Hükümeti Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal etti. Hollanda Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu gelişmeler üzerine "Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır. Yani böyle bir şey, bir Dışişleri Bakanının uçuş izninin, yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin, tekrar yazılı şekilde iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilemez... Hollanda'nın attığı bu adımın elbette bir karşılığı olacak... Türkiye'de Dışişleri Bakanı bizdeki laleleri görmeye gelebilir demiş. Bir defa o laleler Osmanlı döneminde gitti Hollanda'ya. Demek ki o laleler bunları adam edememiş. Eğer adam olacaklarsa biz yeni laleler göndeririz adam olurlar." dedi.

"Benim gitmemden dolayı tansiyon artacaksa artsın"

Çavuşoğlu iptal öncesinde CNN Türk yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hollanda, ırkçı bir Wilders var. Faşist, Nazi gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidecek. 'Uçuş iznini iptal ederiz'. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı böyle tehdit ediyorlar. Ben de dedim ki 'Ben geleceğim'. Bugün Rotterdam'a gideceğim. Faşizan bir uygulama bunlar. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Kendilerinden bağımsız olmasını da istemiyorlar. Kendi seçimleri öncesi Wilders'a oy kaybetmek istemiyorlar. Şu anda yaptıkları uygulama esasen bizim vatandaşlarımızı rehin alıyorlar. Şu anda Hollanda'nın yaptığı şey bu. Almanya'nın benim gidişime kadar uyguladığı politikalar da bu. Ben vatandaşlarımı sana rehin diye göndermedim ki. Senin ekonomine katkı sağlasın, diye gönderdim. Sizin esiriniz değiller ki. Nasıl olur da sen, bizim onlarla bağımızı koparmaya çalışıyorsun? Benim gitmemden dolayı tansiyon artacaksa artsın. Benim gitmemin ne zararı var onlara? Ben bir bakanım ve dışişleri bakanıyım. İstediğim yere giderim"

"Yaptırımlarımız çok ağır olur"

Hollanda'nın, kendisini uçuş iznini iptal etmekle tehdit ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cayrıca şunları söyledi:

Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse, öyle sürekli tehdit ediyorlar, eğer böyle bir şey yaparlarsa ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Ne demek bir bakanın uçuşunu iptal etmek? Bu çok ağır sonuçlar doğurur. O yüzden Hollanda bu tür yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu sakat anlayıştan vazgeçmesi lazım. Onlar diyorlarsa 'Biz ne yaparsak yapalım, Türkler buna uymak zorunda'. Geçti o, öyle bir Türkiye yok. Büyük patronluk taslama şeylerinizden vazgeçin artık. Tüm Avrupa'da bu anlayış var. Kendileri patron, diğerleri ikinci sınıf. Başka konularda da bunu yapıyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İki gün önce Hamburg'ta vatandaşlarımızla buluştuk. Cumartesi günü de tüm engellemelere, ırkçı söylemlere rağmen inşallah Rotterdam'a gideceğiz. Oradaki Türk kardeşlerimizle, Türklerle buluşacağız, onlarla hasret gidereceğiz. Bizi de kimse engelleyemez." demişti.

Çavuşoğlu, referandum çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Hollanda'ya gideceğiz, Fransa'ya gideceğiz, İsviçre'ye gideceğiz ama Türkiye'nin değişik yerlerine de gideceğiz. İnşallah Edirne'den Güneydoğu'ya, Doğu'ya kadar Türkiyemizin her yerini karış karış gezeceğiz ve anlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hollanda, uçuş iznini iptal etti

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal ederken bu kararı yaptırım tehdidi nedeniyle aldığını öne sürdü. Hollanda Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidinin makul bir çözüm arayışını imkansızlaştırdığı" ileri sürüldü ve "Bunun üzerine Hollanda'nın iniş iznini iptal ettiği" kaydedildi.

Hollanda'nın olayların gelişiminden üzüntü duyduğu ve Türkiye ile diyalogda kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Hollanda ve Türkiye arasında dostça bir ilişki var. Bu çerçevede kabul edilebilir bir çözüm arandı." ifadesine yer verildi. Türk kökenli birçok Hollandalıların, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hollanda hükümetinin bu konuda onları bilgilendirmek ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."

Çavuşoğlu, daha önceki etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Konutu'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.

Etkinlik iptal edildi

Hollanda Hükümetinin, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesi nedeniyle, planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiği bildirildi. AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine Hollanda makamlarınca izin verilmemiştir. Bu sebepten dolayı programın tümüyle iptal olduğunu büyük bir üzüntü ile ifade etmek durumundayız." denildi.

Vatandaşlardan itidalli olmaları istenen açıklamada, "Yüce milletimizin, bu antidemokratik, insan hakları ve özgürlüklerine aykırı harekete en güzel cevabı referandum sandığında vereceğine inancımız tamdır." ifadesine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. Çavuşoğlu, daha önce belirlenen yerlerin izinlerinin iptal edilmesi üzerine, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Konutu'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.

Çavuşoğlu: Diplomaside en uç noktadır

Çavuşoğlu, bu gelişmeler karşısında şu açıklamaları yaptı:

"Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır. Yani böyle bir şey, bir Dışişleri Bakanının uçuş izninin, yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin, tekrar yazılı şekilde iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilemez... Hollanda'nın attığı bu adımın elbette bir karşılığı olacak... Türkiye'de Dışişleri Bakanı bizdeki laleleri görmeye gelebilir demiş. Bir defa o laleler Osmanlı döneminde gitti Hollanda'ya. Demek ki o laleler bunları adam edememiş. Eğer adam olacaklarsa biz yeni laleler göndeririz adam olurlar. Bu referandumda niye taraf tutuyorsunuz? Yeni yönetim sistemi, anayasadaki değişiklik sizi neden bu kadar rahatsız etti de bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Çünkü bunlar biliyor ki Türkiye bu referandumla birlikte artık daha güçlenecek, daha bağımsız bir ülke olacak, ekonomisi çok daha güçlenecek ve onların tabiriyle tutulamayacak bir ülke olacak. Bu karar kimi sevindirdi? Wilders'ı sevindirdi. Çünkü Wilders'ın da istediği buydu. Wilders'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüyseniz, çok memnun olmuştur. Peki bu kararı alan başbakanın ve şu andaki hükümetin Wilders'tan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Aynı zihniyet, aynı kafa, aynı faşizm"

Kaynak: Reuters, AA, DHA, CNN Türk, Al Jazeera