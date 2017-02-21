Çavuşoğlu: "Mesajım ENOSİS hayali kuranlaradır..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer alacağı çalışma toplantısına katıldı.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum hakkında açıklamlarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum kesiminin olayı istismar ettiğini söylerken, Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

Akıncı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin müzakereleri ne kadar desteklediği ortadadır. Bunu 12 yıl önce de yaptı. Biz bu ülkede bir barış kültürü geliştirmek zorundayız. Çözümden en uzak kesim Güney'deki gençlerdir. Kuzey Kıbrıs'a en az gelenler de onlardır. Yıllar önce kalmış olan bir fikri bir ENOSİS'i yeniden gündeme getirmek doğru değildir" dedi.

Akıncı Rum kesiminde yaşananlarla ilgili olarak "Irkçı partiler durumu istismar ediyor. ELAM gibi bir partinin Türklere karşı muamelesi kabul edilmez. BM Özel Temsilci bugün gelecek. Yaşananlarla ilgili son durumu görüşeceğiz. Durumu anlatmak için buraya gelecek. Bu müzakere sürecinin sürdürülmesinde onların büyük rolü var" dedi

Rumlar ve Yunanistan'ın tavrı çözümsüzlükten yana

Basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs müzakerelerindeki son durumu ele aldık. Bugün müzakereler bu noktaya gelmişse sayın Akıncı'nın, KKTC müzakere heyetinin ve Türkiye'nin çok önemli bir desteği olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, müzakerelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak, "Geldiğimiz noktada Rum tarafının hiç yapıcı olmayan tavırlarını gördük. Yunanistan ile birlikte sergiledikleri tavırları bir çözüme hazır olmadıklarını gösterdi. Biz KKTC ile başından beri ne istediğimizi ortaya koyduk. 14 Şubat 2014'teki açıklama müzakereler için gayet açık bir zemindir. Bunlardan biri siyasi eşitliktir. Sayın Akıncı'nın üzerinde durduğu eşitlik, özgürlük ve güvenlik bizim için önemlidir" dedi.

'Bu mesajım ENOSİS hayalini kuranlaradır'

Müzakerelerde sona yaklaşılırken meclise ENOSİS kararının getirilmesi manidardır. Bu konu samimiyetsizliklerini gösteriyor. Bu hatanın düzeltilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde Rum liderin saldırgan tutumu ve kapıyı çarpıp çıkması samimiyetsizliğin göstergesidir. Bu yanlışlıkların net bir şekilde söylememiz lazım. Dürüst olacağız. Niye kapıyı çarpıp gittin? Bunun açıklanması lazım.

Biz sürecin başından beri yapıcı olduk. Bundan sonra da öyle olmaya çalışacağız. Ancak önce onların hatalarından dönmesi lazım. Adadaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mesajı ENOSİS hayali kuranlaradır. Çözüm istiyorlarsa akıllarını başlarına alsınlar masaya dönsünler. Ham hayallerden uzaklaşsınlar.

'Kapının yeniden açılması onların elindedir'

Akıncı, BM Özel Temsilcisi ile yapacağı görüşme için ise "Son durumu ele alacağız. Rum liderin son görüşmedeki tavrını açıklaması lazım. Dünya kamuoyuna açıklaması lazım. ENOSİS'in bir yasa girişimi olduğu söyleniyor. Bizim geçen ay yapılmış olan bir görüşme planlamamız vardı. Ama bunun için öncelikle yapılan yanlıştan geri dönülmesi lazım. Bundan geri dönülürse görüşülebilir. Yapılan yanlış sadece bu da değildir. Bu kapıyı çarpıp gitmek çok önemli bir meseledir. Kapının açılması onların elindedir" dedi.

Çavuşoğlu, Cenevre'deki konferansa dikkati çekerek, "Cenevre'deki konferansta tüm taraflar ne istediğini göstermiştir. Kıbrıs Türk halkının ne istediğini gerekçeleriyle birlikte net bir şekilde söyledik. Garanti ve güvenlik noktasında ne kadar haklı olduğumuzu Rumların aldığı son kararda haklı olduğumuzu gösteriyor. Şu anda bir konferans daha yapılmadığı için bu konularda bir yakınlaşma olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı

KKTC'deki siyasetin tek sesliliğin önemli olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu," Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştük ve izlenecek yol haritası konusunda konsensüs oluştu. Cenevre ile ilgili konularda bir konsensüs oluştu. Bugün gerçekleşen toplantıda da gördüğümüz bu konularda ortak bir tutumumuz var" dedi.