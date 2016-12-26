Çavuşoğlu: "Önceliğimiz tarım master planı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, üniversiteyle yürütülen Organik Tarım Projesi yanında, ileriye yönelik işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde duruldu.

ÇAVUŞOĞLU: ÖNCELİĞİMİZ TARIM MASTER PLANI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak çeşitli üniversitelerle çeşitli protokoller çerçevesinde yürüttükleri birçok projenin bulunduğuna dikkat çekerek, önemli olanın projelerden sonuç alınması olduğunun atlını çizdi. Organik Tarım’ın ülkede geliştirilmesine son derece önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, öncelikleri arasında bulunmasına karşın henüz istenen noktaya gelmeyen organik tarım konusunda üniversitenin desteğine açık olduklarını kaydetti. Öncelikleri arasında Tarım Master Planı’nı kısa bir süre içerisinde tamamlamak olduğuna da dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, söz konusu planın oluşturulması için gereken altyapının gerçekleştirilen çalıştay ve projelerle tamamlandığını, şimdi yapılması gerekenin bunları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin bu konudaki birikimlerinden yararlanmak istediklerini de belirtti.

BOLCA: BİRİKİMİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca da kabulde yaptığı konuşmada, kuruluşu 1950’li yıllara dayanan üniversitelerinin ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, bu birikimlerini KKTC’ye de aktarmak istediklerini, her türlü eğitim çalışması ve projede işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.