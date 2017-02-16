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Çavuşoğlu: "Rumlar sürekli masadan kaçıyor"

Çavuşoğlu: "Rumlar sürekli masadan kaçıyor"

Enosis krizi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü Lefkoşa'ya yapacağı resmi ziyaretten önce yaşandı.

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Çavuşoğlu: "Rum tarafı ikide bir masadan kaçıyor. Rum tarafı müzakere istiyorsa masaya dönmeli." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, "Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği "Enosis" kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır." dedi.

Enosis krizi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü Lefkoşa'ya yapacağı resmi ziyaretten önce yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin, kriz çıkmadan önce planlandığını, ancak görüşülecek en önemli konunun son yaşananlar olacağını açıkladı.

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