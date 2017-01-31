Çavuşoğlu: "TÜK’ün geldiği noktada kapatılması ne olursa olsun yanlış"

Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme işleviyle toplandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in başkanlığında saat 10.40’da başlayan Genel Kurul’da ilk olarak Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan KKTC Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi ele alındı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çalışmaya hızla göz attıklarını ve bazı maddelerde ciddi endişe duyduklarını ancak ivediliğe onay vereceklerini söyledi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından, Tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra, Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Milli Eğitim Denetleme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşülerek oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul’da Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan TÜK (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresini de ele alındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, TÜK de alınması gereken önlemler olduğunu belirtti ve ivediliğinin önemine değindi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise, hükümetin değişimiyle TÜK’ün yönetiminin de değişmesini eleştirerek, TÜK’ün özerk bir yapıya sahip olması ve hükümetlerle gelip gitmemesi gerektiğini kaydetti.

Üretici kurumlarının üreticilere devredilmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, ancak böyle bir düzenle düzlüğe çıkılabileceğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün devamı için çalıştıklarını ve bu amaçla adım attıklarını ifade ederek, TÜK’ün geldiği noktada kapatılmasının ne olursa olsun yanlış olacağını vurguladı.

TÜK’ün toparlanması için bir dizi adım attıklarını ve yaklaşık 120 milyon dolarlık borcun TÜK’ün üzerinden çıktığını, Maliye’ye devredildiğini anlatan Çavuşoğlu, TÜK’ün giderlerinin de bir an önce azaltılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, TÜK’ün çeşitli borçları hakkında da bilgi vererek bu borçları nasıl kapatabilecekleriyle ilgili çalışmaları anlattı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, bazı kararların mali uygunluğunun hukuki uygunluğu zorunlu kılmadığını kaydederek, TÜK’de görevden alma kararlarının da yasal/hukuki olmadığını savundu.

Genel Tarım Sigortası yasasının maddelerini okuyan Erhürman, alınan kararların yasaya uygun olmadığına ilişkin örnekler verdi.

Karar tasarısı ve yasa tasarısı arasındaki farkları anlatan Erhürman, meclisin hukuki olarak yardıma ihtiyacı varmış gibi göründüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra, CTP Milletvekili Mehmet Çağlar’ın yerine grup Başkanlığına CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin getirildiği genel kurula aktarıldı.

SİBEL

Meclis Başkanı Siber Siber de, KKTC Meclis tarihinde ilk kez 17 Nisan 1986 tarihinde yapılan Cuellar çerçeve anlaşması taslağının görüşüldüğü kapalı oturum taslağını açtıklarını kaydederek, Kıbrıs konusunda yapılan kapalı oturum hakkında bilgi verdi.

HAMZAOĞULLARI

Daha sonra, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Hükümetin İskele-Karpaz’daki icraatları ile ilgili güncel konuşmasına geçildi.

Hamzaoğulları, üniversitelere tahsis edileceği söylenen yerlerle ilgili ne yapıldığıyla ilgili sorular sorarak, sosyal sigortalar binasının da yıkılmak üzere olduğunu hatırlattı.

Hükümetin Karpaz bölgesi için de adımlar atması gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, DAÜ’nün İskele’de açacağı turizm bölümünün önemine ve bunun ekonomiye katkılarına işaret etti.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sosyal Sigorta binasının durumundan haberdar olduklarını ve en kısa sürede yeni binanın açılışını yapacaklarını belirterek, engelliler için de bir takım yardımların da ileriki günlerde uygulamaya gireceğini söyledi.

6 köyün idari işlerinin Erenköy’de yapılacağını ifade eden Saner, sıkıntılardan haberdar olduklarını ve çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti.

HAMZAOĞULLARI

Hamzaoğulları yeniden söz alarak, bölgede küçük krallıklar oluştuğunu ve 6 köyü Erenköy’e bağlanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.