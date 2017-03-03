Çavuşoğlu: "Türkiye'den KKTC'ye gelen su çocukluk hayalimdi"

Murat Demirci / AA

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu:- 'Türkiye'den gelen suyun tarımda kullanılmasıyla KKTC'nin kuraklıktan çatlamış topraklarının ve üreticilerinin yüzü gülecek'- 'Kıbrıs bir gıda deposuna dönüşebilir. Bunun hevesiyle, bunun hayaliyle ve hedefiyle çalışıyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Asrın Projesi" olarak adlandırılan su temini projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye gelen suyun çocukluk hayali olduğunu belirterek, suyun belirli bölümünün denize akmasının teknik olarak zorunluluk olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asrın Projesi" için "Türkiye'den KKTC'ye gelen su çocukluk hayalimdi. Bunun imkansız olduğu söyleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, ana vatanın güçlenmesinin bir sonucu olarak bu hayale kavuşma şansını elde ettik." diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve bütün sürece katkıda bulanan herkese, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi- (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin göreve gelmesinin ardından suyun Kıbrıs Türk halkıyla buluşması noktasında devreye girdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin suyun Kıbrıs Türk halkına ulaşması için ada içinde 470 kilometrelik bir hat döşediğini, Türkiye'den gelen suyun KKTC halkının yüzde 80'ine ulaştığını belirterek, "2017 yılında en büyük hedefimiz, yüzde 100'üne ulaşacak şekilde ihalelerin tamamlanması ve çalışmaların bitmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının, suyun KKTC'ye gelişini sevinçle karşıladığını, bunun için kurban kesenlerin bile olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin suyun tarımda kullanılması konusunda projeleri tamamladığını vurguladı.

"KIBRIS BİR GIDA DEPOSUNA DÖNÜŞEBİLİR"

Bakan Nazım Çavuşoğlu, gelen suyun tarımda kullanılmasıyla KKTC'nin kuraklıktan çatlamış topraklarının ve üreticilerinin yüzünün güleceğini belirterek, "Türkiye'den suyun gelmesine KKTC halkı müteşekkir. Üreticilerimiz de 'bu su ulaşsın verimliliğimiz artsın' diye bakıyor. Su, tarıma verildiği anda adamız yeşillenecek ve üretim miktarı onlarca kat artacak. Kıbrıs bir gıda deposuna dönüşebilir. Bunun hevesiyle, bunun hayaliyle ve hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'den gelen suyun belli bir bölümünün denize akmasının teknik olarak bir zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE SU TEMİNİ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı "Asrın Projesi" diye nitelendirilen, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi ile KKTC'nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması çerçevesinde Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kıbrıs'ın bütün içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Suyun yaklaşık 38 milyon metreküpünün, KKTC'de inşa edilecek tesislerde arıtılması, kalan 37 milyon metreküp suyun zirai sulama amaçlı olarak kullanılması hedefleniyor.