Çavuşoğlu: "Türkiye'nin güvencesi ve garantörlüğü hayati"

18 Ocak'taki teknik toplantının ardından dışişleri bakanları, daha sonra da başbakanların katılımıyla konferansa devam edilmesi de öngörülüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki konferansın tamamlanmasının ardından KKTC saatiyle 00.30 sıralarında basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Cenevre'deki toplantılarda yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin Ada'da çözüm kararlılıklarını vurguladıklarını, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini değerlendirdiklerini belirtti.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ TEKNİK EKİPLER YÜRÜTECEK"

Kıbrıs'ta herkes için kazan-kazan sonucu getirecek bir sonuç istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, konferansta bundan sonraki sürecin teknik ekiplerin yani yardımcılarının yürüteceğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ VE GARANTÖRLÜĞÜ HAYATİ"

Güvenlik ve garantiler konusundaki tutumlarının KKTC'nin tutumuyla tamamen örtüştüğünü belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güvencesi ve garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati önemdedir" dedi.

Çavuşoğlu, referanduma gidileceği için her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak gerektiğini belirterek "Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den beklentileri bizim için esas kriterdir. Bunu da bugünkü toplantılarda açıkça söyledik" diye konuştu.

18 Ocak'ta yardımcılarının tekrar bir araya geleceğini, her ülkenin kendi bu konularla ilgili son önerilerini hazırlayacağını ifade eden Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uzmanların BM yardımıyla biraraya geleceğini; sonra dışişleri bakanları olarak kendilerinin biraraya geleceğini ve bundan da sonuç çıkarsa başbakanları davet edeceklerini açıkladı.

Kıbrıs müzakerelerinde henüz uzlaşma sağlanmamış konular bulunduğunu, Kıbrıs'taki iki tarafın bunları görüşmeye devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, tarafların açık konularda yakınlaşma sağlamak için gayret sarf edeceğini belirtti.

"UZLAŞILAMAYAN BAZILARI HASSAS EPEY KONU VAR"

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, dönüşümlü başkanlık gibi bazı konularda uzlaşma sağlanamamış, bazıları hassas epey büyük bir liste bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, garantör ülkelerin toplantıda yol haritasında mutabakat sağladığını ancak tarih olmadığını, Türkiye'nin teknik uzmanların hemen biraraya gelmesini arzu ettiğini ancak Yunanistan'ın hazır olmadığını söyleyerek biraz daha süre talep ettiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın tarafların onayını almadan tarih açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

KONFERANSIN DEVAMI

Bakanların bugünkü toplantısının tamamlandığını; bundan sonra 18 Ocak'ta yardımcılarının teknik konuları konuşmak üzere tekrar biraraya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sürede somut öneriler için hazırlık yapılacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Yani bu konferansın devamı olarak önce yardımcılar, sonra bakanlar sonra mümkünse başbakanlar görüşecek" dedi.

Çavuşoğlu, tüm taraflar KKTC ve TC gibi bir tutum sergilerse sonuç alınabileceğini ancak kısa vadeli çıkarlar için manevra yapılırsa sonuç alınamayacağını belirtti.

"TAKVİME BAĞLANMALI"

Kıbrıs'ta artık ucu açık bir süreç olmaması, somut bir takvime bağlanması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, konferansın da devam edeceğini ancak ucu açık olmayacağını anlattı.

"BİZE KALSA YARIN SABAH DEVAM EDERDİK"

Çavuşoğlu, konferansın devamının Yunanistan'ın talebiyle 18 Ocak olarak belirlendiğini kaydederek "Bize kalsa yarın sabah yardımcılarımız devam ederdi. Yunanistan'ın istediği süreyi de takvime bağladık. Ne müzakere süreci açık olabilir, ne de bu konferansın süresi... Yunanistan istişare etmek istedi, hazır olmadığını söyledi. Biz bunu iyi niyetli bir girişim olarak gördük, art niyet aramadık" diye konuştu.

Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkın hayati talebi olduğunu ve bu konudaki tutumlarının net olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, garantiler konusunda da Kıbrıs Türk heyetinin düşüncelerinin kendilerininkiyle örtüştüğünü söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2004'ten beri Kıbrıs'taki sürece açık, görünür bir destek verdiğini; bir adım önde olma politikası güttüğünü belirterek Yunanistan'ın ise son zamanlarda destek verdiğini kaydetti.

Bir başka soru üzerine 18 Ocak'ta başlayacak süreçte Türkiye'yi Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gül başkanlığında bir heyetin temsil edeceğini açıkladı.

"KURUCU DEVLETİ GARANTİ TALEBİMİZ OLMADI"

Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin garantisi diye bir talepleri olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, adada Türk askerinin varlığını sürdürmesinin gerekçelerini net şekilde açıkladıklarını belirtti.

"IRKÇI SALDIRILAR TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNE İHTİYACI GÖSTERİYOR"

Çavuşoğlu, adada 1960 ile 1974 arasında yaşananlara, Güney Kıbrıs'ta artan ırkçı saldırılara dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinde de yüzde 3'lerle başlayan ırkçı partilerin bugün yüksek oranlarda oy almaya başladığını ifade etti. Çavuşoğlu, son on yılda Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklere karşı yapılan ırkçı saldırıların Türkiye'nin garantörlüğüne ihtiyacı gösterdiğini, Kıbrıs Türk halkının da bunu dile getirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, adada varılacak anlaşmanın garanti edilmesi gerektiğini kaydetti.