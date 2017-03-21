Çavuşoğlu: "Üretim maliyetlerini düşürmeli, ürün kalitelerini artırmalı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Güzelyurt Kalkanlı bölgesinde bulunan Cypfruvex tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Cypfruvex’teki incelemeleri sırasında paketleme bölümünü gezdi ve ürünlerin yıkama, seçme, mumlama ve paketleme bölümlerindeki çalışanlarla sohbet etti, yaptıkları işler hakkında bilgi aldı.

Narenciye paketleme tesisi Cypfruvex’in ayakta durmasının üreticilerin ürününün değer kazanması anlamına geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Cypruvex piyasa dengeleyici bir unsur ve üreticinin güvencesi olarak her zaman görevinin başında olacaktır” dedi.

Narenciyenin bu yıl talep gördüğünü ve iyi fiyatlardan üretici ile ihracatçıyı memnun ederek pazarlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, hedefin kaliteli ürün üreterek pazarlama sorununun aşılması olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, her yılki destekler devam ederken bu yıl ilk defa kümeleşme ve kooperatifleşme yoluna giden üreticilerin ilave desteklerle motive edilerek, maliyetlerin düşürülmesi, ürün kalitesinin artırılması ve pazar sorununun kaliteli ürünle aşılması fikrine hizmet ettiğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarım sektörünü dünya standartlarına getirmek için çalıştıklarını ve üreticilere desteklerinin süreceğini söyledi.

GÖRÜŞME

Çavuşoğlu Güzelyurt ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği yetkilileri ile de biraraya gelerek, sektörün sorunlarını görüştü.

Narenciye üretimi kadar ihracatın da önemli olduğu vurgusu yapılan görüşmede ihracatçılarla tam bir uyum içinde KKTC ürünlerinin pazarlanması konusunda işbirliğinin geliştirilmesi mutabakatına varıldı.

Görüşmede ayrıca Cypfruvex ile İhracatçılar Birliği’nin rekabet için destekler nitelikte ilişkilerini geliştirmesi konusunda mutabakat sağlandığı da belirtildi.

Narenciye İhracatçılar Birliği, Bakan Çavuşoğlu’na sektöre gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi de takdim etti.