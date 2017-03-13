Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya: "Ben terörist miyim?"

CNN International'a konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve partisinin "faşist" olduğunu söyleyerek, mevcut liberal sosyal hükümetin retorik ve politikalarıyla Wilders'in söylemleri arasında hiçbir fark olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "(Hollanda'da) Seçimlerde kimin kazanacağının bir önemi yok. Wilders'in destekçileri her halükârda mutlu olacak" dedi.

Rotterdam'daki toplantının iptal edilmesinde güvenliğin gerekçe olarak gösterilmesini "saçmalık" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Önceki toplantılarda herhangi bir güvenlik kaygıları yoktu. Neden bu sefer? Ben terörist miyim? O ülkelerde yaşayan Türkler terörist mi ya da radikalleşmiş mi? Bu soruyu birçok mevkidaşıma sordum. 'Bir tane bile radikalleşmiş Türk var mı?' diye, 'Hayır' dediler. O zaman güvenlik sorunu ne? Bana herhangi bir detay vermiyorlar. Ben Türkiye'nin Dışişleri Bakanıyım. Avrupa ülkelerinden biri... Ben terörist değilim" diye konuştu.

"Türkiye'de faşist bir hükümet yok"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bunun bedelini ödeyecekler" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, bedelin ne olacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, ne gibi adımlar atılacağı üzerinde düşündüklerini söyledi.

"Bunu yaparken, söz konusu Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi uluslararası ve demokratik kuralları çiğnemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de faşist bir hükümet yok" diyen Çavuşoğlu, uluslararası yasalar ve standartlara saygılı olduklarını ve bu çerçevede Hollanda konusunda bazı adımlar atacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Başından beri açık şekilde ifade ettiğim gibi ilk olarak Hollanda halkını hedef almayacağız ve onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü bu onların hatası değil. Hollanda halkı Türkiye'nin dostudur. Buradan birçok turist de ülkemizi ziyaret ediyor. Ve 400 yıldır dostluğumuz sürüyor.”

"Bu bir çifte standart"

Çavuşoğlu, yeni anayasa paketinde Erdoğan'ın tüm yetkileri elinde tutacağı şeklindeki iddiaların "kara kampanya" olduğunu da vurguladı. Şu an mevcut mevzuata göre, cumhurbaşkanının, adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak değişecek Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin sadece 4'ünü atadığını, yeni pakete göre de cumhurbaşkanının yine sadece 4 üyeyi atama yetkisi olacağını ve dolayısıyla bir fark bulunmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan da örnekler vererek, bazı ülkelerde bu üyelerin tamamını kral atasa da bir problem olmamasına rağmen Türkiye'de sadece 4 üyenin cumhurbaşkanı tarafından atanmasının büyük bir problem olarak gösterildiğinin altını çizdi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bir çifte standart" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA