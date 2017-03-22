Çay bunamaya iyi geliyor

Araştırmacılar, 55 yaş üzeri 957 yetişkin deneğin çay tüketimini değerlendirdiler. Araştırmacılar, ayrıca deneklerin yaşam standartları, sağlık durumları ve fiziksel aktivitelerini de göz önünde bulundurdu ve çay içmenin bunamaya yakalanmayı %50 oranında azalttığını kaydetti.

Çay yapraklarının antioksidan özelliği mevcut. Üstelik yeşil ya da siyah çay tercih etmeniz fark etmez çünkü hepsinin beyin için etkisi aynı.

Ölçülü kafein alımının Alzaymır hastalığından koruduğu biliniyor. Uzun süreli tüketimi de zihinsel işlevi arttırıyor.

Ama yine de kesin bir kanıya varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor.