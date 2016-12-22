Çay, kahve sevenler dikkat!

Öncelikle içecekleri sıcakken içmek gırtlak kanseri riskini arttırıyor. Yapılan araştırmaların sonucuna göre; içeceklerin ocaktan alınıp sıcakken içilmesi boğaz dokusuna hasar veriyor. İçecekleri sıcak tüketenlerin gırtlak kanserine yakalanma oranı ise daha yüksek. Bu yüzden içecekleri bekletip ılıdıktan sonra tüketmeliyiz.



Diyetisyen Selin İnal Türkiye'de kullanımı çok yaygın olan bu içeceklerle ilgili şunları söyledi...



"Çay ve kahveyi şekerli tüketiyorsanız, gün içerisinde fazla enerji ve şeker alımınıza neden olabilir. Uzun sürede yüksek dozda şeker tüketimi obezite, kanser gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle bu içecekleri şekersiz tüketmeliyiz.



Ne zaman tüketmeliyiz?



Çay ve kahveyi yemekten hemen sonra tüketmemeliyiz. Çay yemekten hemen sonra içilirse demir emilimini engeller. Bunun sonucunda anemi (kansızlık) görülebilir. Özellikle kadınlar daha çok risk altındadır. Yemeklerden en az 1 saat önce ve sonra çay içmemeliyiz.



Ne kadar tüketmeliyiz?



Çay/kahveyi su yerine tüketmeyin. Çay ve kahve diüretik yani idrar söktürücüdür. Bu nedenle vücutta su kaybına neden olur. Özellikle bu soğuk havalarda çay/kahve içip su içmeyi unutmayın. Kahvenin birçok iyi etkisi de bulunmaktadır. İçerisindeki kafein sayesinde dikkatini arttırır, zinde kalmanızı sağlar. Dolaşım sistemini hızlandırır. Kafeinin fazlası ise zararlıdır. Çarpıntıya, tansiyona ve uykusuzluk haline neden olabilir.



Günlük maksimum kafein miktarı 300-400 mg’dır.



1 fincan Türk kahvesi 57 mg



1 fincan filtre kahve 165-200 mg



1 fincan demleme çay 20-110 mg (dem miktarına göre değişmektedir)



1 fincan poşet çay 30 mg kafein içermektedir.



Bütün besinlerde olduğu gibi çay/kahvede de sınırları aşmamak gerekmektedir."