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Çaykur Rizespor'da ayrılık

Çaykur Rizespor'da ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı

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Çaykur Rizespor basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti. 

Ferah, ligin ilk bölümü tamamlanmadan izin alarak Rize'den giden Emrah Başsan'ın yanı sıra 19 yaşındaki santrfor Volkan Pala ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

İki futbolcuya, hizmetleri için teşekkür eden Ferah, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

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