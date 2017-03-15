Çekya'da gergedanların boynuzu kesilecek

Fransa'da bir gergedanın boynuzu için öldürülmesi üzerine Çekya'da bir hayvanat bahçesindeki yetkililer, benzer bir saldırı ihtimaline karşı, türüne az rastlanan 18 beyaz gergedanın boynuzlarını kesme kararı aldı.

Paris’e 50 kilometre uzaklıktaki Thoiry hayvanat bahçesinde geçen hafta düzenlenen saldırıda "Vince" adlı beyaz gergedan başından vurularak öldürülmüş ve boynuzlarından biri testere ile kesilmişti.

Bu haber üzerine Çekya'daki Dvur Kralove hayvanat bahçesi yetkilileri, baktıkları 18 gergedanla ilgili güvenlik önlemi alınacağını açıkladı. Yetkililer, türüne az rastlanır 21 siyah ve beyaz gergedan bulunduğu, bunların 18'inin boynuzunun kesileceğini bildirdi. Hayvanat bahçesindeki gergedanlardan üçünün yavru olması nedeniyle boynuzlarının kesilmeyeceği açıklandı.

Dvur Kralove Hayvanat Bahçesi sözcüsü Andrea Jirousova, "Gergedanların güvenliği için bunu yapmamız gerekiyor. Fransa'daki saldırı bizi alarma geçirdi. Tehlike gerçekten çok ciddi" dedi.

Kaçak avcıların teşkil ettiği tehlikeye işaret eden hayvanat bahçesi yetkilileri, gergedan boynuzunun karaborsada altından daha değerli olduğunu söyledi.

Talebin çoğunlukla Vietnam ve Çin'den geldiği, 1 kilo gergedan boynuzunun karaborsada ortalama 60 bin dolara satıldığı, geleneksel ilaç ve afrodizyak olarak kullanıldığı belirtildi.

Gergedanların boynuzları anestezi verilerek testereyle kesilecek.

Dvur Kralove hayvanat bahçesi, dünyada nesli tükenmekte olan beyaz gergedanların korunaklı bölgelerde yetiştirilmesi programını başarıyla gerçekleştiren tek yer. Hayvanat bahçesi yetkilileri, 2009 yılında türünün yaşayan son bir erkek ve iki dişi gergedanını Kenya'da Ol Pejeta barınağına yerleştirdiklerini, ancak bu hayvanların üreme kabiliyeti olmadığı için "tüp bebek" yöntemiyle dişi gergedanlardan toplanan yumurtaların taşıyıcı anne gergedanlara yerleştirileceğini bildirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, aşırı ve kaçak avlanmaya ilaveten Afrika'daki savaşlar nedeniyle beyaz gergedan türünün tamamen yok olabileceği uyarısında bulunmuştu.