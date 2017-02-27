Çeler: "Birçok TKP’li TDP içerisinde devam ediyor"

Özge Kizir

TDP milletvekili Zeki Çeler, TDP’den istifa edenlerin arasında, kendi listelerinde olmayan kişilerin isminin de yer aldığını savunarak, “TDP kan kaybetmedi. Birçok TKP’li TDP içerisinde devam ediyor” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler oldu.

Çözüm sürecinde yaşanan ENOSİS tartışmasını TDP penceresinden değerlendiren Çeler, “ENOSİS konusunda tam tersinin yapılası dönemlerde özellikle Kıbrıs Türk toplum tarafından güvensizlik yarattı. Okullarda yapılan eğitim zaten yapılan bir durumdu. Her ne olursa olsun ENOSİS kelimesi Kıbrıs Türk toplumun kabul edebildiği bir şey değildir. Bana göre saygısızlık yaptılar. ENOSİS’i iyi bir şeymiş gibi dile getirmek ve bunu okullarda anmak doğru bir şey değildir. Eğer dünyaya onlardan bir adım gitmeyi gösterecek bir durum olsaydı o zaman biz bunu yaptık sizde yapın bize güvenden öte aksine güvensizlik olacak diyeceklerdi o zamanda herkes bizim cevabımızı merak edecekti” şeklinde konuştu.

“Bazen kötü olaylar, doğru anlamların gelmesine yardımcı olur”

Çeler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ülkenin kendi yasal prosedürleri veya meclis çalışmaları vardır. Başkanın bunu imzalamama yada yürürlüğe koymama gibi bir yetkisi yoktur. Güney’de birçok kişi bunun doğru olmadığını dile getirdi. 2000’li yıllarda zihniyeti konuşmaya öyle bir başladık ki özeleştiri de yaptık. Özeleştiriyi yapan bir toplumuz. Bazen kötü olaylar doğru yolda farklı anlamların taşıması ve doğru anlamların gelmesine yardımcı olur.

“Şimdi kendi içlerinde bunu konuşuyorlar”

Yaptığımız tüm temaslarda Kıbrıs Türk tarafının haklı olduğunu gören bir kesim de vardır. Şimdi kendi içlerinde bunu konuşuyorlar. Her yanlışta bunu iyiye getirecek bir nokta söz konusudur.

“Bugüne kadar hep kaybeden toplum olduk”

Akıncı’nın dünyaya doğru mesajlar verdiğini belirten Çeler, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugüne kadar dünyaya doğru mesajları verdi. Avrupa Birliği (AB) Parlamentosundaki milletvekilleriyle konuşuyoruz. Oradan aldığımız karşılıkta Akıncı’nın ne kadar doğru ve anlamlı konuştuğu ifadelerini alıyoruz. Kıbrıs sorununun çözümü için yol kat ettiğini gördüler. Bugüne kadar hep kaybeden toplum olduk. Bundan sonrası yapılan kazanım bizim için bir kazanımdır. Üzerinden neredeyse 1 hafta geçti, dünyadan farklı yorumlar da alabilirdik.”

“Burada önemli olan bu yolda nasıl ilerleyeceğimizdir”

Çözüm masasından kaçma gibi bir durumun olmadığını kaydeden Çeler, “Bazen diplomaside belli bir başlı noktaların bir taraf tarafından anlatılması doğru bulunmaz. Dünyada istediklerini kadar oyun çevirsinler, Kıbrıs Türk toplumu inandığı bir liderle ilerliyor. Bu noktada başkalarının ne söyleyeceği önemli değildir. Burada önemli olan bu yolda nasıl ilerleyeceğimizdir. Herkesin kendisine göre bir anlayışı vardır. Bazen gerçekleri görebilmek lazımdır ve masadan kaçma gibi niyetimiz yoktur. Çözümsüzlük sürdüğü sürece çözüm arayışı devam edecektir. Çözümsüzlüğün nasıl çözüleceği bu süreç içerisinde belli olacaktır. Dedemiz nenemiz hayat yaşayamadı annemiz babamızda öyle bizde yaşamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

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“Hakkımızı yurt dışında aradık mı?”

Çeler, sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişten bugüne kadar hakkımızı yurt dışında aradık mı? Aramadık. Bu fırsat önümüzde var. Örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) genel sekreteri önümüzdeyken, fırsat varken kendimi ifade edemeyeceksem işte ben buna kızarım. Yurt dışına elbette gideceğim yemek de yiyeceğim ama görevimi de yapacağım. Orada parlamento içerisinde her şeyi konuşuyoruz. AB’de belli başlı bir iletişimimiz vardır. Kıbrıs konusu bir tarafadır ama eğitimde, bakanlık veya yollar konusunda kendi kendinin ayakları üzerinde durmamız gerekiyor.”

“Bizim için insanlar birey değil, değerdir”

TDP’de yaşanan istifaları değerlendiren Çeler, “TDP kan kaybetmedi. Daha farklı bir yönteme gidebilirdi ama bazen bir noktadan sonra siz içte savaşmayı bırakıp da başka bir yer gidebilirsiniz. Acaba İnsanların TDP ile bağlılığını kullanarak mı yürümeye başladılar? Onu kurabilmek kendi tarafında mı verebilecek? Neden bir çok TKP’li TDP içerisinde devam ediyor? Bunu sormak gerekiyor. Bizim isim listemizde olmayan insanların ismini gördük. Bu eski siyasi anlayış hala daha hakimdir. Evet, bir çok istifa eden oldu ve olacak. Bu birçok partide de mümkündür. Fakat yeni katılanlar da olacak. Bizim için insanlar birey değil, değerdir. Biz büyüdük ve küçüldük yerine onları değer olarak görüyoruz” dedi.

“İstifa edenlerle alıp veremeyeceğimiz yok”

Çeler, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu toplumun artık partilerden istifa edenlerden hiçbir alıp veremeyeceği yoktur. TDP hiçbir zaman baraj sorunu yaşamayacaktır. Gerek heyecanlanma, gerek araştırma adına sokaktayız. Halk, oy verirken elbette belli başlı kriterlere bakacaktır. Bununla beraber bir de partiye dönüş vardır. Buda ciddi anlamda yaşanıyor. Özellikle Girne bölgesinde… Girne’de yemek düzenledik. 300 kişilik yemekte 289 kişi vardı. Mağusa ilçe yönetiminden 4, Lefkoşa ilçe ve Gençlik Örgütü’nden 8, Güzelyurt 2 ve İskele 6 geriye kalan ise Girne’dir. Önemli olan bu değildir. Önemli olan TDP’nin topluma ne vereceğidir.”