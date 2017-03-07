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  3. Çeler: "Bursların 1 TL'sinin bile kesilmesi öğrencileri olumsuz etkiler"
Çeler: "Bursların 1 TL'sinin bile kesilmesi öğrencileri olumsuz etkiler"

Çeler: "Bursların 1 TL'sinin bile kesilmesi öğrencileri olumsuz etkiler"

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler “Öğrenci bursları” ile ilgili konuştu.

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Emir Ertorun

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de “Öğrenci bursları” ile ilgili konuştu. Çeler, ülkede gençlere önem verilmediğini ifade ederek, bakanlığı öğrenci burslarıyla ilgili icraatlarından dolayı eleştirdi.

Meclis günü Bakanlar Kurulu olmasını da eleştiren Çeler, Milli Eğitim Bakanı’na burslar ile ilgili suçlamalarda bulundu ve bursların azaltılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Çeler, Milli Eğitim Bakanı’nın gençlerle empati kurmasını ve gelir durumu düşük olan öğrencileri anlamasını isteyerek, bu bursun 1 TL’sinin bile kesilmesinin yurt dışındaki öğrencilerin yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Zeki Çeler, gençlere önem vermenin bu olmadığını belirterek, burslara el uzatılmasının kabul edilir olmadığını vurguladı, burslarla ilgili yapılan kesinti yanlışından geri dönülmesini istedi.

Güncel konuşmaların ardından milletvekillerinin sorduğu sorular kısmına geçildi ve daha sonra genel bugünkü çalışmasını tamamladı.

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