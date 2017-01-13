Çeler: "Topluma esas ihaneti hükümet yapıyor"

Eniz Orakcıoğlu

Cenevre Zirvesini yerinde takip eden TDP Milletvekili Zeki Çeler, Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulunarak, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın yaptığı ortak basın açıklamasına ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yolladığı mektuba ateş püskürdü.

“Türkler azınlık olarak görünmesi ortadan kalktı”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, sürecin buraya gelmesine kadar oldukça fazla uğraş verildiğini söyleyerek, “Bugün görüşmelerin geldiği bu noktanın Mont Pelerin’de oluşması beklenirdi. Ancak belli başlı sıkıntılar sebebiyle de buraya sarktı, bu sürecin takvimi usulüne göre işliyor. Dün haritalar karşılıklı verildi ve haritaları sadece 6 kişi gördü ve bu haritalar da Birleşmiş Milletlerin kasasına kitlendi. Bu gün (Dün) 1960’dan sonra Zürih ve Londra anlaşmaları döneminden sonra ilk kez garantör devletler bir araya gelerek birlikte Kıbrıs’ta garantörlüğü ve güvenliği konuşuyorlar. Buraya kadar gelebilmek bile aslında bu sorunun çözüm arayışlarının Cenevre’de en kötü ihtimalle sonuçlanamasa bile her iki taraf ve tüm paydaşlar tarafından da her noktasının da konuşulduğu bir Kıbrıs meselesi haline geldi. Federal bir yapıya gidilirken dönüşümlü başkanlık, yönetimde etkin ve eşit güç paylaşımı, diğer taraftan güvenlik ve garantilerin artık 60’taki gibi değil farklı bir mekanizma, farklı bir sistemle uygulanabilirliği tartışılıyor oldu. Kıbrıs Türklerinin azınlık olarak görünmesi de tamamen ortadan kalkmıştır, çünkü federal yapıda oluşturucu iki eşit devletin ve kurumun birlikte hareket edeceğinden söz ediliyor. Bunların konuşuluyor olması bile bana göre çok büyük ilerlemedir” dedi.

“Emek gözden kaçmamalı”

Umudunun sürecin olumlu tamamlanması olduğunu dile getiren Çeler, “Artık referandum tarihine giderken önemli olan geriye kalan noktaların doldurulmasıdır. Bu süreçte Kıbrıs konusu ilk kez Kıbrıslıların hazırladığı bir metin düzeyine geliyor. Eskiden Annan Planı gibi BM tarafından hazırlanan belgelerle taraflar ikna edilmeye çalışılırdı, ama bu kez taraflar birlikte oturup birlikte mesai harcayarak ve birbirlerini anlamaya çalışıp empati kurarak, bu süreci kendileri temelleri atarak devam etmeye çalıştılar. O yüzden gerek Kıbrıs Türk tarafının, gerekse Kıbrıs Rum tarafının verdiği bu emek gözden kaçamaz. Bu nedenle sürecin olumlu tamamlanacağını umut ediyorum, devamı olacaksa da çok az kritik başlığın kaldığı, hemen hemen kritik tüm başlıkların kapatılıp, anlaşılıp geriye kalan alt başlıkların devamı niteliğinde toparlanması ve bu yıl içerisine de bir referanduma gidilmesi en büyük arzumdur. Olmazsa da her iki tarafta endişelerini ortaya koyarak hareket etmeli” şeklinde konuştu.

“2 tarafta da yumuşama var”

Çeler, garantiler ve güvenlik konularıyla ilgili ise şunları söyledi; “Eskiden bizler 1960’daki anlaşmada garantörlük ve güvenliğin aynısını istediğimizi söylerken, Kıbrıslı Rumlarda Türk Askerini ve garantörlüğü istemediğini dile getirirdi. Kaldı ki bana göre güvenlik ve garantörlük farklı konulardır. Ama ikisi de garantör devlet tarafından sağlandığı için birlikte konuşulmaktadır. 2 taraf da hep söylediğimiz gibi empati kurarak birbirlerinin çekincelerini anladıkları anda bunun konuşulabilir olduğunu göreceklerdi ve gördüklerini hissetmekteyim” dedi.

“Irkçı tavırların önüne geçilmeli”

Güvenlik konusunda halkları rahatlatmak için ırkçı tavırların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, “Günümüzde hala ırkçı tavırlar sergileniyorsa, en kısa zamanda bu tavırları sergileyenlere karşı önlem alınması önemli bir noktadır ki bu konuda önlem alınması için geç bile kalınmıştır. Bu önlemleri son 10-15 yıl içerisinde iki tarafta yapabilmiş olsaydı, bugün garantiler ve güvenlik konusunda çok hassas bir denge değil, çok daha yumuşak ve birbirini anlayabilen toplumlar olacaktı ve bugün güvenlik ile garantiler konusu çok daha rahat konuşulup görüşülüyor olacaktı” diye konuştu

“Topluma esas ihaneti bunlar yapar”

Açıklamalarında, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın yaptığı ortak basın açıklaması ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yolladığı mektuba da tepki gösteren Zeki Çeler, “Hükümet işin içinde olmadan, yanlış tavır sergiliyor. Hesapta fikir ve bilgi sunmaktadırlar, ama tam tersine hiçbir şey yaptıkları da yoktur, sadece çektikleri bir resimle insanları kandırmaya çalışmaktadırlar. Başbakan ve Başbakan yardımcısının yolladığı yazılı metinin içeriğindeki toplantıda bizde vardık kendilerine Türkiye ile birlikte istişare halinde hareket edildiği söylenildi ve o toplantıda metinde belirtikleri gibi endişemiz vardır gibi davranıp konuşmadılar. Zaten Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantılarda da Başbakan ve Başbakan yardımcısı fikir beyan etmemekteydi. Mont Pelerinin ilk sürecinde Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda kendilerinde yüzde 29,2 ile ilgili bilgi verildiğinde Hüseyin Özgürgün başbakan olarak el kol hareketleri ile bizim haberimiz vardır, onda hiçbir sıkıntı yoktur demişti, şimdi ise çıkıp 29,2 kabul edilemez mi diyor. Topluma esas ihaneti bunlar yapmaktadır ve bu takındıkları tavır kabul edilemezdir” dedi.

“Çapraz oylama sadece devlet başkanlığında olacaktır”

Çeler, Sözlerine şu şekilde devam etti; “Meclis Başkanı Sibel Siberin mektubunda ki bazı noktalar kabul edilebilir değildir. Görüşmelerin tutanakları da ilk ona gitmekte, tutanakları okuduktan sonra ilgili kişileri arayarak da bilgi almaktadır. Tüm bunlara rağmen yazdığı mektubun içeriğinde irade kimde diye yazılı yer oldukça anlamsızdır. Orada oluşturucu devletlerin seçimlerinde içimize gelecek olan Rumlarla dönüşümlü başkanlık biçimindeki gibi oluşturucu devletler tarafından oy kullanılacağı ve belirli yüzdelik alınacağı yazmaktadır. Ama böyle bir şey söz konusu bile değildir. Oluşturucu devletlerin kendi iç seçimleri kendileri tarafından yapılacaktır. Oluşturucu devletin vatandaşları bir diğer oluşturucu devletin vatandaşının katılacağı genel seçimlerine karışamaz, oy hakkı da bulunmamaktadır. Çapraz oy sadece devlet başkanlığı seçiminde olacak, başka hiçbir yerde çapraz oylama yoktur.”