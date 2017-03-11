Cem Yılmaz’ın yakınları kaza yerinde eylem yaptı

3 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cem Yılmaz’ın yakınları bugün kazanın meydana geldiği yerde eylem yaptı.

Trafikte farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla gerçekleştirilen eylemde, devlete yollardaki eksiklikleri giderme, sürücülere de dikkatli olmaları çağrısı yapıldı…

Eylem sırasında “Cem Yılmaz anısına” yazan pankart açan eylemciler, ellerinde ise trafik konusunda farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla uyarılar yazan döviz taşıdılar.

Eylemde, Cem Yılmaz’ın yakınları, kazanın olduğu yere çiçekler de bıraktı.

Cem Yılmaz’ın akrabası Sami Güneş eylem sırasında yaptığ konuşmada eylemde eksikliklerin giderilmesi için devlete; kurallara uymaları için de sürücülere çağrı yapmak amacıyla yaptıklarını söyledi…

Devlete; yollardaki eksiklikleri gidermek için elinden geleni yapmaları çağrısında bulunan Güneş, tüm sürücülere de trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Güneş konuşmasını “Bir gencimizi yitirdik, başka insanlarımızı kaybetmeyelim. İnsan hayatına önem verelim” sözleriyle tamamladı.