Çember daraldı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da, ülkemize çalışmak için gelen Pakistan uyruklu Muhammed Sajid Perver ile Muhammed Ali Raza’yı zorla kaçıran ve ciddi şekilde darp ettikten sonra ceplerindeki paraları gaspettikleri ileri sürülen Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Muhammed Akram dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bu arada mesele ile ilgili aranmakta olan 2 Pakistan uyruklu zanlı da sırra kadem basmış durumda. Firari zanlıların saklanabileceği adreslere baskınlar düzenleyen Adli Şube ekipleri, aramalardan henüz bir sonuç alamadı.

Polis olayı anımsattı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlıların 6 Şubat 2017 tarihinde saat 20.30 sıralarında, henüz aranmakta olan 2 Pakistan uyruklu zanlı ile beraber, Gazimağusa’da Köroğlu sokakta ikamet etmekte olan ve ülkeye çalışma ön izinli olarak kısa süre önce gelen Pakistan uyruklu şahıslar, Muhammed Sajid Perver ile Muhammed Ali Raza’yı ikametgahlarından zorla alıkoyduklarını ve zanlı 1 Erkan Urkan’ın kullanımında bulunan aracın bagajına üst üste koyarak Lefkoşa’da Özkanoğulları isimli bir pansiyona getirdiklerini ve burada bir oda içerisinde konu şahısları ciddi şekilde darp ettikten sonra Muhammed Sajid Perver’in cebinde bulunan 600 dolar ile 100 TL’yi, Muhammed Ali Raza’nın cebinde bulunan 800 dolar ile 700 TL nakit parayı zorla gasp ettiklerini anımsattı. Zanlıların daha sonra internet üzerinden müştekilerin Pakistan’da bulunan ailelerini arayarak, müştekilerin görüntülerini izlettirdiklerini ve 8 bin dolar yollamamaları halinde müştekileri öldürüp parçalarını denize atacakları tehdidinde bulunduğunu da hatırlatan Hafız, zanlıların 8 Şubat 2017 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2’şer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Çok sayıda ön izin ele geçirildi

Zanlıların evlerinde yapılan aramalar sonucunda Erkan Urkan’ın ikametgahında, zanlı 3 Muhammed Akram’a ait çanta içerisinde bir çok Pakistan uyruklu şahsa ait ön çalışma izinleri ve kimlik bilgileri ele geçirildiğini anlatan Hafız, ayrıca 2 tane de cep telefonunun bulunarak emare olarak el konulduğunu söyledi.

Aranan şahıslar var

Mesele ile ilgili aranmakta olan bir çok emare ile firari durumda olan 2 zanlının olduğunu belirten Hafız, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 8’er gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Hasan Boşnak bu süreyi 6 gün ile sınırlandırdı.

5 gün daha beklemek zorundalar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 6’şar gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.