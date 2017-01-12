Cenevre’de kriz!
Cenevre’deki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na yerel saatle 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00'de) ara verildi.
Cenevre’deki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na yerel saatle 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00'de) ara verildi.
Yunanistan Dışişleri Başkanı Nikos Kocias’ın, konferansın törensel başlangıcının ardından resmi ilk toplantı başlamadan önce düzenlediği basın toplantısında 23 Ocak’ta Cenevre’de garantörler seviyesinde ikinci bir zirve yapılacağı yönünde açıklamada bulunması toplantıya yansıdı.
Kocais’ın tek taraflı açıklamasının yarattığı rahatsızlık üzerine, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafıyla istişare etmek amacıyla toplantıya kısa bir ara verilmesi talebinde bulundu.
Cenevre’deki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na, yaklaşık 40 dakikalık aradan sonra yeniden başlandı.
Yunanistan Dışişleri Başkanı Nikos Kocias’ın, tek taraflı olarak, 23 Ocak’ta Cenevre’de garantörler seviyesinde ikinci bir zirve yapılacağı yönünde açıklamada bulunması nedeniyle konferansa saat 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00'de) ara verilmişti.
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