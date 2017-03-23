Ülkemiz eğlence sektörüne geri dönerek liderliği tekrardan ele alan 5 Mile Club’ta 24 Mart Cuma akşamı başarılı Dj Cengiz Arslan kabin başına geçecek.

Çaldığı setler ile adından söz ettiren başarılı Dj Cengiz Arslan, 24 Mart Cuma akşamı kabin başına geçeceği 5 Mile Club’ta eğlencenin nabzını üst seviyeye taşıyacak. Eski ve yeni bir çok popüler şarkıyı çalacak olan Cengiz Arslan, eğlence severlere muhteşem bir gece yaşatacak.