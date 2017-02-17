Cenk'aver Beşiktaş

42. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk Tosun'un hamle yaptığı topu Soares, ters bir vuruşla kendi kalesine attı.

44. dakikada ceza alanı dışında Mitrovic'ten sıyrılan Barda, ara pasıyla Melikson'u topla buluşturmak istedi. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak bir kez daha Barda'da kaldı. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere atarak 1-1 beraberliği sağladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

60. dakikada Cenk Tosun Beşiktaş'ı öne geçirdi. Soldan gelen ortaya dönerek vuran Cenk kaleciyi çaresiz bıraktı.

Uzatmalarda ise ani bir atakla Hapoel kalesine gelen Beşiktaş, Atiba ile maçın skorunu belirledi.

Hapoel'i 3-1 yenen Beşiktaş tur için avantaj sağladı. Rövanş maçları gelecek hafta oynanacak.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı Adriano da yok.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic de ilk 11'e geri döndü. Tosic, Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yaptı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan Ryan Babel ile Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı.

Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını anlatan bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Al Jazeera