Cep telefonuyla konuşma cezası sürat cezalarıyla yarışıyor

30 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 6 bin 274 araç sürücüsünü denetledi.

Yapılan denetimlerde trafik suçu işleyen 763 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Haklarında ileri işlem başlatılan araç sürücülerinin 182’si süratli araç kullanma, 4’ü tehlikeli sürüş, 27’si dikkatsiz sürüş, 31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 5’i ehliyetsiz araç kullanma, 164’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 89’u trafik levha ve işaretlerine uymama ve geriye kalanlar ise diğer suçlardan rapor edildi.