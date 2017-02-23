Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Neden solak oluruz?
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Cerablus'ta hayat normale dönüyor
Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Libya'da, Bingazi Emniyet Müdürü Albay Salah Huveydi'nin suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

A+A-

Libya'da, Bingazi Emniyet Müdürü Albay Salah Huveydi'nin suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

Bingazi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Velid el-Urfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin batısında yer alan Sidi Ferac bölgesinde Huveydi'nin konvoyunun geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Urfi, Huveydi'nin sağ kurtulduğu patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğunu ifade etti.

Sözcü Urfi, yaralılar arasında Salah Huveydi'nin olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.