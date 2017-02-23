Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Libya'da, Bingazi Emniyet Müdürü Albay Salah Huveydi'nin suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

Bingazi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Velid el-Urfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin batısında yer alan Sidi Ferac bölgesinde Huveydi'nin konvoyunun geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Urfi, Huveydi'nin sağ kurtulduğu patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğunu ifade etti.

Sözcü Urfi, yaralılar arasında Salah Huveydi'nin olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.