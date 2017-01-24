Cerablus'ta polis teşkilatı göreve başladı

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta düzenli polis teşkilatı kuruldu.

Asayişten terörle mücadele ve trafiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan polisler, il emniyet müdürlüğü olarak hazırlanan binada, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

Tek tip kıyafet ve ekipmanlarıyla dikkati çeken polislerden terörle mücadele görev alacaklar ise farklı forma giydi.

Öte yandan, bina çevresine de polislerin kullanacağı zırhlı ve binek araçlar dizildi.

"CERABLUS'TA BUGÜN BİR UMUT IŞIĞI YAKILIYOR"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekâtıyla özgürleştirilen Cerablus'un her gününün dünden daha iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin Cerablus için verdiği desteklerin tamamının insanlık namına olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür, kendini yönetebilen bir Suriye için düzenli polis teşkilatına kavuşan Cerablus'tan bir umut ışığı yakılıyor." dedi.

Cerablus'ta bulunan ÖSO askerlerinin kendilerinden "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için hizmet içi eğitim, teknik ekipman ve donanım için Türkiye bize yardımcı olur mu?" dediğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Polis teşkilatının kurulması için çalışmalar bu teklifle başladı. Gelen teklifi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Kendisi de ilgili bakanlığa ve bizlere bu konuda talimat vererek çalışmalara başlamamıza vesile oldu. Bu kardeşlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eğitim aldı. İnşallah bu kardeşlerimiz, Cerablus'un daha güvenli ve huzurlu bir yer olmasını sağlayacak."

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

ÖSO gruplarından El Hamza Tugayı Komutanı Ebu Celal ise Fırat Kalkanı Harekâtı sayesinde Cerablus'un eski günlerinden daha iyisine kavuşacağını dile getirdi.

Halkın Cerablus'un yönetiminde söz sahibi olduğunu, kendilerinin de bu süreçte huzur ve güven unsurlarını oluşturmaya katkı sağlayacaklarını anlatan Celal, "Cerablus, Cerablusluların, Suriye Suriyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz Türkiye'deki kardeşlerimiz sayesinde Cerablus'ta hayal ettiğimiz Suriye'nin temellerini atıyoruz. İnşallah daha iyi günler de gelecek." diye konuştu.

Cerablus Jandarma Komutanı Raid Hamed de çok ciddi eğitimlerden geçirildiklerini ve artık halkın huzuru, mutluluğu ve güveni için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

CİNAYETTEN ASAYİŞE HER ALANA BAKACAK

Cerablus Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el- Laz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta güvenliği ve asayişi bundan sonra kendilerinin sağlayacağını belirtti.

Cerablus'ta polis teşkilatı kurulması konusunda eğitimler aldıklarını ifade eden Laz, "440 personelimiz Mersin'de polis okulunda eğitimlerini tamamlayarak bugün Cerablus'ta güvenliği sağlamaya çalışacaklar. Özgür Suriye Polisi cinayetten asayişe hırsızlık olaylarına kadar her şeye bakacak." ifadelerini kullandı.

Törende protokol üyeleri, göreve başlayan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.