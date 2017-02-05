Cesedi beton mikserinden çıktı

Gamze Pir Baykur

Çayırova’da faaliyet gösteren Premix Beton adlı şantiyede çalışan 39 yaşındaki Bangladeş uyruklu İdris Dhali, merkez mikserinden çalışan beton mikserine düşerek feci şekilde can verdi.

Feci son

Elde edilen bilgilere göre, şantiyede çalışan işçiler İdris Dhali’yi şantiyede bulamayınca şüphelerek Dhali’yi aramaya başladı. Bir inşaata döküme giden beton mikser aracı ise şüphe üzerine saat 19:45’te şantiyeye geri çağrıldı ve mikserdeki beton boşaltılırken Dhali’nin parçalanmış cesedi bulundu. Çalışır vaziyetteki beton mikserine düşen Dhali’nin vücud uzuvlarının koptuğu ve vücudunun ciddi şekilde parçalandığı öğrenildi. Dhali’nin parçalanmış cesedi ise uzun süren çalışmalar sonucunda bir araya getirilerek Mağusa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.