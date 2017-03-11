Cesurer tacizle suçlandı!

Suna Erden

El-Sen Eski Başkanı ve kamu görevlisi Çağlayan Cesurer, ek iş için gittiği evde 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alınarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna çıkarılan Cesurer’in avukatlığını Ürün Solyalı yaptı. Kaza mahkemesinde görüşülen duruşmada taciz olayının önceki gün gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan teminat altında serbest bırakılan Cesurer, sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

UYKUDA YAKALADI

Zanlı olarak mahkemeye getirilen Cesurer hakkındaki soruşturmayı yapan polis, mahkemede olayı anlattı. Polis, Cesurer’in önceki gün saat 16.30 sıralarında Hisarköy bölgesinde televizyon tamiri için gittiği bir evde 16 yaşındaki kızı taciz ettiğini söyledi. Zanlı Cesuer’in uyumakta olan kızı belinden tutup kendisine doğru çektiğini, dudaklarından öpmeye kalkıştığını anlatan polis, yaşanan olayın ardından kız çocuğunun saat 16.40 sıralarında annesini telefonla arayıp yaşananları anlattığını, ilk şikayetini annesine yaptığını ifade etti. Polis, zanlının cinsel saldırı suçlaması ile gözaltına alındığını, hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, evli iki çocuk babası ve kamu personeli olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

TEMİNATLA SERBEST

İddia makamı zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasını, 3 bin 500 TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının teminata bağlanmasını talep ederken Yargıç Mesutoğlu daha ağır teminat şartları belirledi. Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün polise giderek imza atmasına, 5 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedine imza atmasına emir verdi.

Duruşmanın ardından teminat şartlarını yerine getirmek için mukayyitliğe götürülen zanlı Cesurer, basının görüntü almaması için arka kapıdan gizlice çıkarıldı. Teminat altında serbest bırakılan Cesurer, sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Cesurer, Facebook’ta “Tarafıma yapılan iddialar asla gerçekleri yansıtmamaktadır. Yapılan iddiaları kabul etmediğimi ilgili tüm mercilere bildirmiş bulunmaktayım. Öyle veya böyle yargıya taşınan bu süreçte son sözü yargı söyleyecektir” iletisini paylaştı.