Çevre Bakanlığı ile LTB arasında protokol imzalandı

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kapatılan Dikmen Çöp Alanı’na havyan barınağı kurulması konusunda protokol imzaladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve LTB arasında bugün konuyla ilgili protokol imzalandı. Bakan Fikri Ataoğlu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın imza koyduğu protokol gereği, Çevre Koruma Dairesi’nin denetiminde olan Dikmen Çöp Alanı’ndaki betonarme hangar, köpek barınağı olarak kullanılmak üzere Belediye’nin kullanımına verilecek.

İmza töreninde konuşan LTB Başkanı Harmancı, uzun süredir hayvan barınağı kurabilmek adına bir arayışta olduklarını anlattı.

Harmancı, Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’nın çalışmaları ve tüm ekibin iyi niyeti sonucu, kapatılan Dikmen Çöp Alanı’ndaki idari binalarda çağdaş bir barınak oluşturulmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Harmancı, Bakan Ataoğlu nezdinde çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bakan Fikri Ataoğlu ise vatandaşlardan sokak hayvanları konusunda gelen şikayetlere değindi.

Bu çalışmayla bu sorunun önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Ataoğlu, bunun diğer yerel yönetimlere örnek olmasını diledi.

Ataoğlu, projenin Lefkoşa’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.