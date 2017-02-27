Girne-Lefkoşa anayolu kenarında Dikmen tarafında bulunan ormanlık alana sorumsuz kişiler tarafından boşaltılan lağım suları çevre katliamına yol açtı. Bir kilometre boyunca akan lağım suları ormanlık alanı katletti.

Kimliği tespit edilemeyen sorumsuz kişilerin yarattığı kirlilik ormanlık alanda adeta çevre katliamı yarattı. Vidanjörlerle taşıdıkları foseptik atıkların bir süredir ormanlık alana boşaltılmasıyla ormanlık alan adeta foseptik çukuruna dönüştü. Boşaltılan yerden itibaren yaklaşık bir kilometre boyunca akan lağım suları yer, yer birikintiler oluşturdu, ormanın havasını da bozan olay sonrası, bölgeye uzun süredir foseptik boşaltıldığı ortaya çıktı.

Bölgeye vidanjörlerle gelen sorumsuz kişilerin özellikle, yağmurlu havaları tercih ettikleri, böylelikle akıttıkları lağım sularının kamuflaj olmasını sağladıkları tespit edildi. Olayı takibe alan Ada Haber ekibi, lağım sularının başlangıç noktasını da tespit etti. Vidanjörlerin ana yoldan değil Dikmen tarafından geldiği tespiti yapıldı. Konunun Çevre Koruma Dairesi’ne aktarılmasının ardından, yaşatılan bu çevre katliamıyla ilgili soruşturma başlatıldı.