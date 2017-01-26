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Çevre 'Koruma' Dairesi ne iş yapıyor?

Çevre 'Koruma' Dairesi ne iş yapıyor?

Ülkede hükümet tarafından alınan kararların uygulamaya hiç geçmediği bir kez daha gözler önüne serildi.

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Ülkede hükümet tarafından alınan kararların uygulamaya hiç geçmediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Ülkemizde uzun bir süreden beridir, hükümet tarafından alınan ‘Nergis toplamak veya koparmak yasak’ kararına uyanın olmadığı, bazı köylü çocukların halen yol kenarlarında topladıkları nergisleri satmaya devam etmesiyle ortaya çıktı.

Bütün bu yetmezmiş gibi olayın en çarpıcı trajikomik yönü ise yasağa rağmen toplanan nergislerin bazı büyük marketlerin reyonlarında satışa sunulduğunu görmek de ne yazık ki mümkün.

YASADA YER ALAN MADDE İSE ŞÖYLE DİYOR

Çevre Yasası’nın 44.ncü madesinin 4. Fıkrasına gore “Koruma altında olan bitkileri kastan koparma, toplama, yok edilmesi, sahip olunması, takas edilmesi veya satılması yasaktır” Bu çerçevede bu yasağa uymayan kişilere Aylık asgari ücretin ¼’ü kadar idari para cezası kesilecektir.

Ülkemizde Orkide gibi yavaş yavaş tükenmeye yüz tutan bitkilerden biri olan Nergis’in korunması için herkesin yetkilileri göreve davet ediyoruz.

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