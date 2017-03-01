Lefkoşa14 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Çevre Koruma Dairesi’nden toz uyarısı
Çevre Koruma Dairesi’nden toz uyarısı

Çevre Koruma Dairesi’nden toz uyarısı

Çevre Koruma Dairesi, ülkenin bugünden itibaren toz fırtınasının etkisi altında bulunduğunu açıkladı.

A+A-

Çevre Koruma Dairesi, ülkenin bugünden itibaren  toz fırtınasının etkisi altında bulunduğunu açıkladı.

Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçlara göre, son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler  madde konsantrasyonunun saatlik ortalaması;  Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde 221 µg/m ³ (mikrogram / metreküp),  Gazimağusa’da 86 µg/m ³, Girne’de 218 µg/m ³ , Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da 164 µg/m ³, Güzelyurtta 124 µg/m ³ , Teknecik’te 78 µg/m ³ , Kalecik’te 120 µg/m ³ ve Alevkayası’nda 90 µg/m ³  değerine ulaştı.

Partiküler madde konsantrasyonu için tespit edilen günlük ortalama sınır değer olan 50 µg/m ³ değerinin aşılması bekleniyor.

Solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığa olan olumsuz etkilerinden dolayı özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişilerle yaşlı ve çocukların bugünlerde zorunlu olmadan dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiye edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.