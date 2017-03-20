Haluk Doğandor

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi arkasındaki küçük sanayi sitesindeki girişimciler, yetkilileri görevlerini yapmaya çağırdı, “Çevre pislikten geçilmiyor” diye isyan ettiler.

Bölgede büyük sermayelerle açtıkları işyerlerinin etrafındaki ilgisizliğe isyan eden girişimci esnaf, Lefkoşa Türk Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Sanayi Dairesi’ni göreve çağırdı.

Ekmek fabrikası ve süt ürünleri fabrikalarının bulunduğu küçük sanayi sitesi çevresinin pislikten geçilmediğini görüntüleyen Star Kıbrıs, girişimcilerin sorunlarını dinledi.

Bu bölgede ekmek fabrikasını kurarak ekmek üreten Olgun Şah, Lefkoşa Belediyesi’ne ait ancak çalıştırılmayan ve atıl durumdaki salhanenin etrafının adeta çöplük olduğunu söyledi. Lastik atıklarından, camcı malzemelerine, marangozhaneden, inşaat atıklarına kadar, hatta hayvan ölülerinin dahi atıldığını ifade eden Olgun Şah, bu bölgeden sorumlu kim varsa görevini yapmaya çağırdı.

Olgun Şah, sanayi girişinden başlayarak, fabrikalarına kadar gelen yol kenarında atıl duran hurda araçlar ve demir yığınlarının zaman zaman trafiği aksattığını, ekmek servisi yapan araçlarının zaman kaybettiğini, bu bölgenin artık elden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aynı bölgede süt ürünleri mamülleri fabrikası işleten Belgin Özdeğirmenci de aynı şikayetler yüzünden mağdur durumda olduklarına işaret etti. Yan yana süt ürünleri imal eden fabrikalar olduğunu, hepsinin hijyen kuralları içerisinde üretildiğine dikkat çeken Belgin Özdeğirmenci, belediye, Çevre Koruma Dairesi ve Sanayi Dairesi’ni görevlerini yapması için uyardı. “Nasıl ki bizleri belediye ve diğer hijyen ile ilgili kurumlar denetliyorsa ki, bu kurumlar önce çevreye baksın, bizim nasıl bir ortamda çalıştığımızı görsünler” diye konuştu.