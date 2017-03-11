“Çevre ve İnsan”a Cemil Sarıçizmeli konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Erol Adalıer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Çevre ve İnsan" programının bu haftaki konuğu Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli oldu. Söz konusu programda “Ekolojik Yaşam Felsefesi” değerlendirildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Cittaslow ve Slowfood üyesi olan Mehmetçik’te ekolojik yaşam konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığını anlatarak başladığı programda, öncelikle Zeka Bey Tohum Merkezi’nin yerel tohumların korunup yaşatılması ve yerel tohumlardan üretimin desteklenmesi amacı ile ortaya çıktığını ifade etti.

Sarıçizmeli, tüketim ve üretimdeki dayatmaları reddetme adına bir başkaldırma hareketi içerisinde olduklarını belirterek, tohumun üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması için yönetsel anlamda tüm koşullara sahip olduklarını ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da buna destek vermesinin halkı teşvik ettiğini ifade etti.

Organik ürün bilgisini ve kültürünü halka kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıçizmeli, ayrıca yerel tohumların da bulunup kayıt altına alınması ve üretiminin sağlanıp, dağıtılabilmesinin amaçları arasında bulunduğuna dikkat çekti. Sarıçizmeli, yapılan çalışmalar ışığında tohum merkezindeki stoku da arttırmayı başardıkları aktardı.

Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi sınırları içerisindeki bölgenin KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, organik tarım pilot bölgesi olarak belirlenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Çevre ve İnsan programının söz konusu bölümü 12 Mart 2017 Pazar günü 11.00-11.45 saatleri arasında BRT’ kanalında yayınlanacaktır.