“Çevre ve İnsan”da Yerel Ürün Politikaları konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Erol Adalıer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Çevre ve İnsan" programının bu haftaki konuğu DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, Uzman Şef Hakan Doğan oldu. DAÜ TV yapımcılığında çekilen programda Yerel Ürün Politikaları ele alındı.

Unlu Mamüller Uzmanı Hakan Doğan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları dersindeki öğrencileri ile ekmek yapımı üzerinde yaptığı çalışmaları kayıt altına alarak “Ekşi Mayalı Ekmekler” adlı bir kitap oluşturdu. Söz konusu kitap, yemek kitapları alanında Oscar olarak kabul edilen “The Gourmand World Cookbook Awards” yarışmasında ekmek kategorisinde en iyi kitap ödülüne layık görüldü.

Programa katılan Doğan, kitabın ortaya çıkış sürecinden bahsetti. “Öğrencilerimle Kıbrıs ekmeğinin peşine düştük” diyen Doğan, “Geleneksel Kıbrıs ekmeği, ancak ve ancak geleneksel malzemelerle yapılabiliyor. Kıbrıs’ta maya üretiminde kullanılabilecek güzel hurma ağaçları, kozalaklar, çam ağaçları ve süt bulunuyor. Kıbrıs neredeyse hiç dokunulmamış birçok malzemeye sahip. Bizler bu materyalleri maya kullanımında denerken her şeyi kayıt altına aldık. 13 hafta boyunca ekşi maya üretip, onları ekmek haline getirdik.” dedi. Doğan, Türkiye’ye döndüğünde söz konusu bilgileri bir kitap haline getirdiklerini anlatarak, kitabın özellikle okullarda çok ilgi gördüğünü, derslerde kaynak kitap olarak okutulmaya başlandığını kaydetti. İkinci baskıya geçen kitaplarının ödül kazandığını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını ifade eden Doğan, ödülü kazandıklarına dair yollanan mektupta ekşi mayalı ekmeklerin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğu ve kitabın farklı dillere çevrilmesi gerektiğinin aktarıldığını söyledi. Doğan “DAÜ’de yaptığımız etkinlikle bütün dünyaya katkı sağlamak bizim için onur verici oldu.” ifadelerini kullandı.

Unlu mamüller uzmanı Hakan Doğan ülkelerin sahip olması gereken yerel ürün politikaları hakkında değerlendirmelerini de aktararak, insan yaşamında ekmek, şeker ve pamuğun en temel ve zorunlu besin maddelerinden olduğunu ve bunları üretebilen ülkelerin ayakta kalabildiklerini, aksi halde bağımlı bir ülke durumuna gelindiğini vurguladı. Doğan, “Tarımda bağımlı olmak istemiyorsak, tahılımızı, yerel malzemelerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım.” sözlerine dikkat çekti.

Hakan Doğan programda ayrıca Kıbrıs’a özgü yerel yiyeceklerin de ne kadar değerli olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıs’ta yetişen mantar, ot ve bitkilerin turizme çok ciddi katkı yapabileceği üzerinde duran Doğan, adada kültürle yoğurulmuş özgün tarifler de bulunduğunu, bunların mutlaka doğru bir turizm stratejisi ve birlik ile kullanılmasının yarar sağlayacağını dile getirdi. Çevre ve İnsan programının söz konusu bölümü 26 Şubat 2017 Pazar günü, 11:00 – 11:45 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.