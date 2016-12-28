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Çevreye saygı yok

Çevreye saygı yok

Hamitköy’de mandıralar bölgesindeki boş arazi uyarı levhası olmasına rağmen çöplüğe döndü.

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Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de, mandıralar bölgesi civarındaki boş arazide uyarı levhası olmasına rağmen molozlar döküldü. Köydeki çevre felaketi, bölgedeki vatandaşları rahatsız ediyor. Uzun zamandan beridir bölgede bulunan moloz yığınları, çevre felaketine neden oldu. Köylüler, sorumsuz kişilerin “Çöp dökmek yasaktır” yazılı uyarıcı tabelaya aldırmadığını söyledi. Köy halkı, bu konuda yetkililerin gerekeni yapması için ilgilileri göreve çağırdı.

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