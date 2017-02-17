Cezaevinde bekleyecekler

Gamze Pir Baykur

Mersin Limanında tıra gizlenerek Mağusa Limanına gelen ve KKTC’ye kaçak olarak girmeye çalışan ve gümrük memurları tarafından tırda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette tespit edilen Suriye uyruklu zanlı Hamdo Khlif Aljrıwi ile tır şoförü zanlı Kenan Adalı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Suç işlemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Aljrıwi ile Adalı tutuklu yargılanmak üzere 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Suriyeli zanlı polise yalan söyledi...

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Keleş, Suriye uyruklu zanlı Hamdo Khlif Aljrıwi’nin Mersin Limanında Altındağ Lojistik isimli şirkete ait LE 967 plakalı tırın şoförlüğünü yapan zanlı Kenan Adalı’nın yardımı ile konu tır aracın yatak bölümüne gizlenerek Güzelyurt isimli yük gemisiyle 13 Şubat tarihinde Mağusa Limanına geldiği esnada muhaceret işlemini yaptırmadan gümrük memurları tarafından tırda yapılan arama neticesinde tespit edildiğini anımsattı. Zanlı Aljrıwi’nin üzerinde herhangi bir seyahat belgesi bulunmadığından polise ilk etapta isminin Mohammad Elmenneğ olduğunu bildirdiğini belirten Keleş, ancak yapılan soruşturmada zanlı Aljrıwi’nin gerçek isminin Hamdo Khlif Aljrıwi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Keleş, mesele ile ilgili olarak zanlı Aljrıwi’nin TC’de terör olaylarında bulunup bulunmadığıyla ilgili olarak yazışmalar yapıldığını ifade ederek, cevap beklendiğini söyledi. Bu aşamada her iki zanlı aleyhinde yürütülen tahkikat tamamlandığını belirten Keleş, KKTC’de herhangi bir bağı bulunmayan Suriye uyruklu zanlı Aljrıwi ile TC uyruklu zanlı Adalı’nın davaları mahkemece görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Hamdo Khlif Aljrıwi ile Kenan Adalı’nın davaları mahkemece görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.