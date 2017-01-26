Cezaevinde uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan isminin baş harfleri İ.E.(E-14), M.B.(E-34), H.D.(E-22) ve A.E.Y. (E-27) olan dört kişinin kaldığı koğuşta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.