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Cezaevinde uyuşturucu operasyonu

Cezaevinde uyuşturucu operasyonu

İ.E.(E-14), M.B.(E-34), H.D.(E-22) ve A.E.Y. (E-27) olan dört kişinin kaldığı koğuşta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

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Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan isminin baş harfleri İ.E.(E-14),   M.B.(E-34),  H.D.(E-22) ve A.E.Y. (E-27) olan dört kişinin kaldığı koğuşta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

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